Назван лучший месяц для отпуска осенью

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, когда осенью лучше всего брать отпуск. Об этом она высказалась в беседе с РИА Новости.

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Санина назвала октябрь самым выгодным месяцем для отпуска осенью. По ее словам, в этом периоде меньше всего выходных и больше рабочих дней.

«Главное правило, на которое стоит ориентироваться при планировании отпуска — выбирать для отдыха месяц, в котором меньше выходных и праздничных дней и, соответственно, дороже один рабочий день… Осенью 2024 года меньше всего выходных и больше рабочих дней будет в октябре: 23 рабочих дня», — объяснила HR-эксперт.

Специалист добавила, что это правило распространяется только на сотрудников, работающих по графику 5/2. При другом формате деятельности актуальные иные способы планирования отпуска.

Ранее россияне отметили последствия теплой осени. Она способствует поддержанию работоспособности, отметили в опросе «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья».