Новые маршруты пассажирских самолетов снизят тепловой эффект

Международная группа ученых из Университета Сорбонны во Франции и Университета Рединга в Великобритании изучили, как изменение маршрутов авиатранспорта может повлиять на потепление климата. Исследование опубликовано в научном журнале Atmospheric Chemistry and Physics (ACP).

© Газета.Ru

Помимо парниковых выбросов от сгорания авиатоплива, самолеты оставляют в небе инверсионные, или конденсационные следы — характерные белые полосы. Эти следы могут задерживать тепло в атмосфере и способствовать глобальному потеплению.

Новое исследование основывается на предыдущих изысканиях, согласно которым перенаправление самолетов может снизить воздействие авиации на климат. Новые маршруты снизят концентрацию конденсационных следов на загруженных направлениях. Однако прокладка этих маршрутов повысит выбросы углекислого газа из-за увеличенного расхода горючего.

Ученые использовали девять различных способов измерения воздействия на климат. Результаты показали, что изменение авиационных маршрутов ради сокращения инверсионных следов повысит использование топлива всего на 1%. В то же время тепловой эффект от коммерческой авиации сократился бы на 29% к 2039 году по сравнению с текущими показателями.

Специалисты предложили сосредоточить первоначальные усилия по изменению маршрутов на рейсах, которые формируют наиболее согревающие инверсионные следы.

Ранее ученые выяснили, что новые авиалайнеры ускоряют глобальное потепление сильнее старых самолетов.