Пять мест, где можно поплавать с дельфинами

У мореплавателей есть особая примета о встрече с этими созданиями.

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«Среди моряков существует поверье: дельфины — это к удаче. Дело в том, что встреча с этими очаровательными млекопитающими в открытом море означает приближение земли — а значит, скорое возвращение домой. Но и людям, не связанным с морем профессионально, дельфины тоже дарят много поводов для радости. О том, где в России и мире можно увидеть дельфинов и поплавать с ними, расскажу ниже».

Сочи, пляж «Апельсин»

Встретить дельфинов на популярном курорте довольно сложно: они не слишком любят подплывать к большим группам людей. Тем удивительнее, что в Сочи, где никогда не бывает безлюдно, можно подплыть к ним на расстояние вытянутой руки. Достаточно ранним утром «зафрахтовать» сапборд на адлерском пляже «Апельсин» и отправиться далеко за буйки. Идеальный вариант – встретить вместе с дельфинами красивый южный рассвет. В Чёрном море всего три вида дельфинов – афалины, белобочки и азовки, причём последние – и не дельфины вовсе, а морские свиньи. Но радость от вcтречи с ними не меньше.

Занзибар, Танзания

Остров Занзибар известен своими красивыми пляжами и богатым подводным миром. Здесь обитает множество видов дельфинов, которые давно привыкли к туристам и совсем их не боятся. А местные дайвинг-споты предлагают понаблюдать за целыми стаями из 20-30 особей: вас заберут с южного берега острова, пляжа Кизимкази, оденут в маску и ласты и подскажут, как «общаться» с дельфинами под водой. В первые минуты может быть немного страшно, но дальше становится комфортнее и интереснее. А у многих такое общение вызывает «слёзы счастья» – так называется феномен внезапной радости, вызванной встречей со стаей дельфинов.

Гонконг

Гонконг может похвастаться тем, что является домом для редкого вида китайских белых дельфинов. Но те, кто видел их вживую, отмечает, что на самом деле они скорее нежно-розового цвета. Этих необычных животных можно увидеть в акватории Гонконга и устье реки Чжуцзян в течение всего года. Белые дельфины известны своей дружелюбностью и любопытством, они часто приближаются к людям, позволяя сделать уникальные фотографии. Также в Гонконге проводятся регулярные туры на катерах, в которых можно понаблюдать за жизнью этих удивительных созданий.

Амазонка, Южная Америка

Амазонский бассейн славится своими уникальными пресноводными дельфинами. Это единственный подобный вид в мире, который к тому же отличается розоватым оттенком кожи. Boto или bufeo, как называют их местные жители, это очень социальные животные. Они живут группами, иногда достигающими нескольких десятков особей. Розовый дельфин способен издавать звуки, напоминающие щебет птиц или жужжание насекомых. Это помогает им общаться друг с другом и ориентироваться в мутной воде Амазонки. А туристам – издалека заметить их во время путешествия на каяках и каноэ.

Пунта-Кана, Доминиканская Республика

В Доминиканской Республике, у берегов Пунта-Кана, расположен Остров дельфинов – уникальный природный парк, где можно увидеть тренированных дельфинов. Этот центр предлагает разнообразные программы, включающие купание с дельфинами, наблюдение за их выступлениями и образовательные сессии. Дельфины, живущие на острове, были выращены в центре и прошли специальную подготовку, чтобы чувствовать себя комфортно в присутствии людей. Особое внимание на Острове уделяется просвещению туристов: в центре каждый может узнать больше о дельфинах и их важной роли в экосистеме нашей планеты.