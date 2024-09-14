«Победа» перестала навязывать пассажирам платные услуги

Авиакомпания «Победа» наконец-то перестала навязывать своим пассажирам платную страховку при бронировании авиабилетов на сайте. На это обратил внимание телеграм-канал «Авиаторщина».

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Как убедилась «Крыша ТурДома», при покупке билетов в системе бронирования перевозчика услуга «страхование на время полета» больше не включается в стоимость.

Еще недавно опция добавлялась в «корзину» по умолчанию. Невнимательные туристы могли и не заметить, что к стоимости билета авиакомпания приплюсовала дополнительную услугу. А те, кто обнаружил неожиданный «допсервис», не всегда могли разобраться, где можно «снять галочку». Таким образом, многим пассажирам приходилось оплачивать ненужную им страховку.

Теперь клиент авиакомпании «Победа» сам решает, будет ли покупать какую-либо из услуг страхования. На выбор пассажиру предлагается три опции: «страхование отмены поездки», «на время полета» или «медицинская».

Перевозчики начали убирать платные услуги из бронирования после того, как Роспотребнадзор стал оказывать на них давление. В 2022 году ведомство выпустило соответствующее разъяснительное письмо, но авиакомпании настаивали, что страховки – важная допуслуга, позволяющая не повышать базовый тариф. Однако после того, как суды стали выносить решения в пользу потребителей, перевозчики начали делать страховку необязательной.

Ранее TourDom.ru писал, что после запрета суда платную страховку убрала авиакомпания «ИрАэро».