Туроператоры рассказали о самых странных забытых в отеле вещах

Рисоварка, автомобильная шина и даже живая ящерица - это лишь несколько необычных вещей, которые туристы оставляли в отелях по всему миру. О них рассказали в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на данные отраслевого портала Hotels.

В опросе приняли участие более 400 гостиниц по всему миру.

В число самых забываемых постояльцами предметов входят зубные протезы. По данным исследования, также при выезде из отеля гости часто забывают грязное белье, зарядные устройства для гаджетов, косметику и туалетные принадлежности.

«Но некоторые постояльцы были более оригинальны и оставили после себя рисоварку, автомобильную шину, блендер, строительные трубы и гипсовые лангеты на обе ноги. Впопыхах путешественники забыли даже птенца и ящерицу! К счастью, обоих вернули хозяевам», - рассказали в АТОР.

В списке самых дорогих вещей, оставленных, в гостиницах, были часы Rolex, сумка Hermes Birkin и еще одни часы стоимостью 6 миллионов долларов.