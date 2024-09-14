Что не так с новостью про рост цен авиабилетов

В сентябре в России поднимут сборы для фонда реконструкции региональных аэродромов, при этом расходы на капремонт возложат на авиаперевозчиков. Но те уже предупредили о росте цен на билеты. То есть фактически за все заплатят пассажиры. NEWS.ru рассказывает, на сколько и когда вырастет стоимость перелета и почему СМИ ошибаются, заявляя о взлете цен в два раза.

О чем идет речь

До 2030 года в России планируется отремонтировать не менее 50 аэродромов, на что потребуется около 12 млрд рублей в год. Финансировать ремонт собираются за счет повышения аэронавигационных сборов. Полученные средства будут направлены в созданный по поручению президента РФ Фонд развития инфраструктуры аэропортов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) утвердила увеличение сборов для российских перевозчиков на 37% за полеты внутри России и на 100% на международных рейсах. Согласно приказу службы, который вступает в силу 17 сентября, для российских авиакомпаний сборы вырастут с 1217 до 1667 рублей за 100 километров полета внутри страны и с 4649 до 9297 рублей — за границей. Для иностранных перевозчиков ставки не изменятся — $161 (14 500 рублей) за 100 километров полета.

В последний раз аэронавигационные сборы для российских и зарубежных авиакомпаний индексировались в апреле 2023 года, тогда они выросли на 10%. Осенью 2022 года для отечественных авиаперевозчиков сборы подняли сразу на 60% (на рейсах внутри страны и на международных направлениях), а для иностранных авиакомпаний — на 40%. До этого ставки индексировали в декабре 2021 года на 5–10%.

Что предлагают авиаперевозчики

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) (куда входят 23 крупнейшие российские авиакомпании) направила в Минтранс письмо, в котором попросила скорректировать планы по повышению сборов.

Авиаперевозчики указывают, что 12 млрд рублей в год — это «весомая нагрузка» на них. В ассоциации предупреждают, что увеличение сборов приведет к росту стоимости билетов, снижению спроса на них, «а также ухудшению конкурентных позиций относительно иностранных перевозчиков».

АЭВТ предлагает добавить в проект возможность выполнения ремонта за счет местных бюджетов или собственных средств аэродромов, а также включить в него описание оценки потребностей аэродромов в реконструкции.

Помимо этого, в ассоциации считают необходимым повысить сборы для иностранных перевозчиков, а увеличение ставок для российских компаний на внутренних рейсах ограничить 10% из-за «социальной значимости этих маршрутов».

Как выросла стоимость авиаперелетов по РФ

В первом полугодии этого года стоимость авиаперелета по России выросла почти на 20% и составила в среднем 9150 рублей. Такую оценку привел глава Минтранса Роман Старовойт на полях Восточного экономического форума. По его словам, рост цен на перелеты по России вызван несколькими причинами, в том числе повышенным спросом и увеличением расходов авиакомпаний.

Как ранее писал NEWS.ru, в январе — феврале цены на перелеты по России в экономклассе выросли на 34–42% (в годовом выражении).

От чего зависят цены на билеты

На стоимость перевозки влияет целый ряд факторов, таких как:

ценовая политика авиакомпании;

стоимость топлива;

тарифы конкурентов;

аэропортовые расходы;

популярность направления;

сезонность;

изменения в маршрутной сети;

доступность самолетного парка.

Непосредственно стоимость билета на самолет складывается из тарифов, сборов и опций продавца. Существуют базовые и специальные тарифы. Базовые — это полная стоимость перелета. Специальные тарифы включают в себя определенные условия — например, что билет нельзя будет вернуть или обменять. В сборы входят топливный (обозначается латинскими буквами YQ, это компенсационная такса за стоимость тонны авиатоплива, которая постоянно растет), сервисный (обозначается буквами YR, это сбор за оформление билета, устанавливается авиакомпанией или ее агентом) и некоторые другие.

Опции продавца (например, сайта-агрегатора, который продает авиабилеты) могут включать в себя страховку, СМС-информирование, платную регистрацию и т. д. С полным пакетом опций билет на самолет легко подорожает в полтора-два раза.

Стоимость билета может увеличиться, например, в случае роста цен на топливо или резкого изменения курсов валют. Кроме того, она может меняться в зависимости от заполняемости самолета, акций и скидок авиакомпании.

Как изменится цена билетов после повышения сборов

По оценкам ФАС, расходы авиакомпаний на одного пассажира по внутрироссийским направлениям вырастут в среднем на 32–150 рублей, а на международных — на 85–405 рублей в зависимости от протяженности маршрута (в теории эти расходы авиакомпании могут заложить в стоимость билета. — NEWS.ru).

При этом для пассажиров, летающих внутри Дальневосточного федерального округа (ДФО), билеты не подорожают. Там сохраняется понижающий коэффициент (0,01) к ставке сбора (то есть там авиакомпания платит за аэронавигационное обслуживание только 1% от общероссийской ставки).

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев напоминает NEWS.ru, что в общей структуре издержек навигационное обслуживание (включая расходы на обеспечение ряда связанных услуг) не превышало 3% и это еще до того, как значительно выросли расходы авиакомпаний на топливо, сохранение летной годности воздушных судов и владение авиапарком в целом. Поэтому увеличение аэронавигационных сборов «радикально на себестоимость авиаперевозок не повлияет», уверяет эксперт. Тем более что одно из самых загруженных внутрироссийских направлений — это Москва — Санкт-Петербург.

«Перелет короткий, и для авиакомпаний, выполняющих полеты по данному маршруту, издержки практически не вырастут. Если говорить о дальнемагистральных перелетах по России, то там прирост немного больше, но на Дальнем Востоке действует скидка на навигационное обслуживание», — рассуждает Пантелеев.

На международных направлениях рост цен может быть более ощутимым, прогнозирует в беседе с NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. И это, считает эксперт, может снизить спрос на такие рейсы.

Когда мы увидим подорожание билетов

Впрочем, сразу после повышения сборов мы точно не увидим роста цен на билеты, считают эксперты. «Традиционно сезонное колебание цен имеет больший вес, нежели ценовые колебания вследствие инфляционных процессов», — объясняет Пантелеев. Ноябрь и начало декабря, февраль и начало марта — это периоды минимального спроса, и авиакомпании всеми силами стараются замотивировать пассажиров летать чаще. Поэтому начиная с сентября цены на билеты снижаются, говорит Пантелеев.

Сейчас цена билета точно не увеличится, соглашается главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. «Дело в том, что у нас стоимость авиабилетов напрямую не привязана к себестоимости. Одно дело — это подсчитанная авиакомпаниями стоимость перевозки, другое дело — та цена, за которую мы ее покупаем. Она зависит от сезонного фактора, спроса на конкретном направлении, уровня конкуренции. Это рыночное ценообразование», — говорит собеседник NEWS.ru. Поэтому, даже если расходная часть у авиакомпаний растет, это вовсе не значит, что расходы перенаправляют на потребителя, отмечает он.

Тем не менее постепенно авиабилеты будут дорожать, говорит Гусаров. Когда расходы авиакомпаний растут, растет и стоимость авиаперевозок, и винить только авиакомпании по меньшей мере неправильно, заключает эксперт.