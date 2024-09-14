Право на дополнительный отпуск предоставят новым категориям россиян

Работникам некоторых российских представительств за рубежом положены как минимум три дня дополнительного отпуска. Перечень стран с особыми условиями, работа в которых дает такое право, расширили. Соответствующее постановление кабмина вступило в силу 14 сентября.

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Работники российских представительств в Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинее и на Мальдивах получат право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. В постановлении Правительства от 3 сентября 2024 года также установлен особый режим работы для диппредставительств и консульств в этих странах. Государства с особыми условиями работы, дающими право на лишние дни отдыха, перечислены в постановлении Правительства от 21 апреля 2010 года. В перечень попали около сотни государств — Вьетнам, Египет, Индия, Конго и так далее.

Продлить отпуск могут не только люди, которые трудятся на чужбине. По статье 116 Трудового кодекса такое право имеют и россияне, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда. Вредные условия — отклоняющиеся от нормальных, объяснила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Например, опасная работа — у экипажей летных судов, поэтому и длительность отпуска у них достаточно большая. А как пример вредных условий труда можно назвать работу в горячем цеху, на химических производствах, в горнодобывающей промышленности. То есть сферы деятельности, последствием работы в которых может стать вред здоровью.

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