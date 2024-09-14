Туристы вернули 700 тысяч за тур на Пхукет, сорвавшийся из-за болезни

Туристам из Тюмени удалось вернуть полную стоимость тура в Таиланд, куда они не смогли поехать из-за болезни родственника. Правда, для этого пришлось обращаться в суд.

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Путешествие на Пхукет должно было состояться на минувшие новогодние праздники. Для этого тюменцы приобрели тур, включающий перелет и проживание в отеле Angsana Laguna Phuket 5* с 30 декабря 2023-го по 10 января 2024 года. Общая стоимость путевки составила более 1,1 млн руб., туроператор получил оплату в полном объеме.

Но отпуск в теплых краях не состоялся – заболел один из участников поездки, и врачи запретили ему перелет. За пару недель до вылета турагенту, а впоследствии туроператору поступили заявления об аннуляции тура.

Миром вопрос решить не удалось – туроператорская компания заявила о фактически понесенных расходах в размере 7300 долларов США. Позже туристам вернули без малого 400 тыс. руб., остальная же сумма, оплаченная по договору в размере 730,4 тыс. руб., не была возвращена.

Это стало основанием для туриста обратиться в суд. «В своем иске он требовал взыскать денежные средства в размере 730 435 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ в размере 31 292 руб., с последующим их начислением до даты фактического исполнения обязательств, а также компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб. и штрафа», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

В итоге требования туристов были удовлетворены практически в полном объеме, разве что сумму за моральный вред суд уменьшил в 2 раза. В общей сложности туроператору придется выплатить, включая госпошлину, более 820 тыс. руб.

«Здесь суть заключается не в причине отказа от тура, так как болезнь не дает права на стопроцентный возврат средств ни по Закону РФ о защите прав потребителей, ни по Закону об основах туристской деятельности в РФ, а в том, что туроператор не может в суд предоставить надлежащим образом оформленные доказательства несения фактических расходов», – прокомментировал решение юрист Игорь Косицын.

По его словам, некоторые туроператоры вообще не реагируют на запросы суда, другие предоставляют недостаточные доказательства ФПР либо допускают ошибки в оформлении документов:

«Поэтому нередко, даже если туроператор выставляет 100% ФПР, в суде он не может это подтвердить и получает взыскание еще и со штрафом».

Ранее мы писали о том, что туристы из Хабаровска отсудили у туроператора 20 тыс. руб. за строительную пыль в бассейне. При этом в основной части исковых требований им отказали.