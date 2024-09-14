Названы самые популярные мифы о самолетах

Полёты на самолёте — это для многих из нас уже обыденность. Тем не менее некоторые всё ещё боятся таких путешествий по разным причинам.

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Самолёты — это всегда опасно. По статистике, самолёт — один из наиболее безопасных видов транспорта. Вероятность, что вы попадёте в авиакатастрофу, крайне мала. У вас намного больше шансов погибнуть в ДТП.

Кто-то может открыть дверь самолёта в полёте. Это сделать нереально потому, что такая дверь имеет несколько степеней защиты. Они как раз предотвращают риск того, что кто-то её откроет во время полёта.

Мобильные телефоны могут нарушить работу самолёта. На самом деле авиалайнеры защищены от большей части помех, которые создают телефоны. А переход в авиарежим в начале и конце полёта — это мера предосторожности.

Кислородные маски в самолёте — это «психологический трюк". При разгерметизации кабины уровень кислорода в воздухе на большой высоте резко снижается. Из-за этого человек спустя несколько минут может потерять сознание. Для этого и созданы в самолёте маски, которые действительно подают кислород.

Смыв унитаза в самолёте опасен. На высоте туалеты используются вакуумные. Они забирают содержимое унитаза при помощи потока воздуха. При этом всё сделано так, чтобы это было максимально гигиенично и безопасно.