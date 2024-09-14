«Аэрофлот» разрешил себе летать с меньшим количеством бортпроводников

«Аэрофлот» уменьшил минимальную численность бортпроводников в самолетах. Такую информацию со ссылкой на внутренние документы перевозчика сообщают авиационные телеграм-каналы. Новые нормы до членов кабинного экипажа довели из департамента производства полетов авиакомпании.

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Больше всего сократили кабинный экипаж на Airbus A350 – сразу на два человека. Теперь его смогут отправлять в рейс всего с восемью сотрудниками. На другом широкофюзеляжном воздушном судне – Boeing 777 – теперь разрешены полеты с 10 бортпроводниками, раньше нужно было на одного больше. На узкофюзеляжных бортах из экипажей урезали по одной штатной единице – по новым нормам, на Boeing 737 и Airbus A321 теперь можно летать с четырьмя бортпроводниками. Не изменились экипажи только для А320 и А330 – там по-прежнему по четыре и восемь, соответственно.

Как указывается в документе нацперевозчика, к новым правилам будут обращаться в сбойных ситуациях или в случае производственной необходимости. В остальных случаях будут стремиться к нормативному состоянию – это бывшие минимальные рамки до сегодняшнего нововведения.

Ранее TourDom.ru писал, что прокуратура потребовала у руководства «Аэрофлота» отчитаться о массовых задержках. Их связали с нехваткой бортпроводников. Сам нацперевозчик эти обвинения опроверг. Однако сразу после новостей о дефиците персонала в вакансиях «Аэрофлота» увеличились зарплаты.