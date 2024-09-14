АТОР: только две европейские страны выдают россиянам долгосрочные визы

В России наблюдается сокращение выделяемых квот на предоставление шенгена, выросло количество отказов. На долгосрочные визы можно рассчитывать только от Италии и Франции, но лишь тем, кто имеет хорошую визовую историю, объяснил вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в пресс-центре НСН.

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«Здесь надо понимать, что консульства тех стран, которые продолжают нам выдавать шенген, может, и рады обрабатывать больше заявок от россиян, но, к сожалению, мы понимаем, что их за это по голове не гладят», — отметил турэксперт.

Сегодня гораздо тщательнее проверяются все документы, а требования иногда выглядят абсурдными, добавил Мурадян. К примеру, были случаи, когда туристам отказывали из-за того, что заявленный срок поездки уже закончился. Самые дотошные проверки, как правило, проводятся в отношении краткосрочных виз.

«Долгосрочные визы дают только Франция и Италия, но только тем, у кого хорошая визовая история. В остальном — краткосрочные визы», — сообщил Мурадян.

Он также отметил, что в целом число отказов на выдачу виз выросло на 10%. Причем зачастую причинами становятся плохо подготовленные документы или неправильная формулировка цели поездки, заключил эксперт.

Напомним, по данным Альянса турагентств России, на сегодняшний день оформление визы в Италию занимает минимум пять недель, а в Грецию от двух до трех. Во Францию, Грецию, Италию и Испанию визы выдаются чаще всего. Подчеркивается, что шансы на получение шенгенской визы повышаются, если обратиться в консульство через турагентство — отказов в этом случае вдвое меньше.

Россиянам ранее назвали ошибки, из-за которых могут не дать шенгенскую визу.