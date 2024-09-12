Что делать россиянину, если его обокрали в зарубежном отеле

В редакцию TourDom.ru обратились туристы, столкнувшиеся с кражей вещей в номере египетского отеля. Они отдыхали в Labranda Club Makadi 4*. По их словам, в один из дней из номера пропали дорогие часы, которые они там оставили. По мнению туристов, в их исчезновении виновата горничная. Гости обратились на ресепшен, но на их жалобу, утверждают, никак не отреагировали:

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«Урегулировать вопрос никто не стал».

С потерей вещей на отдыхе сталкивались многие туристы. Учитывая наличие all inclusive в таких отелях бывают случаи, когда в произошедшем виноваты сами постояльцы – вещь банально можно где-то оставить в нетрезвом состоянии. Бывают и случаи, когда «сворованные» ценности оказываются просто заброшенными в дальний угол и спустя некоторое время чудесным образом находятся.

Что же делать, если туристы на сто процентов уверены в том, что их вещи сделали ноги? В общем-то, как и в России, вызывать полицию, писать заявление и фиксировать факт кражи.

«После обращения сотрудники полиции будут проводить следственные действия, выявлять, кто совершил преступление. Они будут опрашивать персонал, проверять записи камер видеонаблюдения, взаимодействовать со службой безопасности», – объясняет основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

В таком случае есть вероятность, что виновника оперативно найдут. В некоторых случаях гостиница во избежание скандала может предложить компенсацию ущерба, если доказан факт кражи и стоимость пропажи. Есть вариант, что вещь и просто могут подбросить.

Безусловно, время пребывания в чужой стране очень непродолжительное. Это ограничивает туриста в возможности получить компенсацию не по горячим следам или отстоять свои права в суде. Что же делать, если отдыхающий так и уехал в Россию без потерянной вещи и компенсации? Среди юристов есть мнение, что те, кто бронировал проживание в формате пакетного тура, могут обратиться с подтверждением своих убытков в туроператорскую компанию и потребовать компенсацию.

«С одной стороны, кража – это преступление, и ущерб должен компенсироваться причинителем вреда. С другой стороны, у российского гражданина фактически нет возможности получить эту компенсацию в случае совершения кражи на территории иностранного государства. Поэтому турист имеет все возможности попробовать взыскать компенсацию с туроператора ввиду наличия специальных норм об ответственности туроператора за действия третьих лиц, оказывающих услуги, входящие в турпродукт. Но тут главное – наличие доказательств», – считает юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская.

Судебный спор в подобных случаях – это всегда вопрос доказывания и нюансов. Но шансы взыскать ущерб с туроператора есть. В частности, можно ссылаться на позицию Верховного суда РФ, который считает, что за убытки, причиненные кражей, потребитель вправе требовать компенсации морального вреда как от причинителя вреда, так и от отеля.

Ранее TourDom.ru писал, что у туристов на Пхукете вынесли из номера сейф со всем содержимым.