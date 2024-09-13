Никогда не берите эту вещь в путешествие: полезный совет от экспертов

Собираетесь ли вы в соседний город на выходные или планируете улететь на зарубежный курорт, эксперты в области путешествий сходятся во мнении, что вам следует оставить дома неудобную обувь.

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«Скорее всего, вы будете исследовать новые места пешком, и последнее, чего вы хотите, — это носить неудобную обувь и не иметь возможности получать удовольствие от прогулок. Возьмите с собой удобную обувь, которую вы сможете использовать часто и для различных целей», — объяснила представитель круизной компании Джилл Уилан в беседе с HuffPost.

Важность выбора правильной обуви подчеркнул и основатель тревел-агентства Джонатан Алдер. Неудобная обувь может вызвать появление волдырей и боли в ногах, поэтому эксперт советует взять с собой базовые средства, которые помогут в такой ситуации.

«Нет ничего хуже, чем находиться за границей и не иметь доступа к необходимым лекарствам», — отметил эксперт.

Если вам немного грустно расставаться со своей любимой, но неудобной парой обуви, посмотрите на это с другой стороны: у вас будет больше места для сувениров и памятных вещей из поездки.