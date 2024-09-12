Эксперт рассказал, как законно продлить себе отдых

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал ИА “Уральский меридиан”, как увеличить себе отдых в 2025 году. Он отметил, что в январе, мае, июне и ноябре можно взять дополнительные дни отдыха, если использовать отгулы, донорские дни или отпуск.

11 сентября 2024 года был подписан производственный календарь на 2025 год. В нём указаны нерабочие дни и праздники, а также перенос выходных. Это позволяет заранее спланировать отпуск и учесть все нерабочие дни.

В те месяцы, когда в календаре много выходных дней подряд, многие работники предпочитают брать дополнительные выходные, чтобы продлить свой отдых. Согласно производственному календарю на 2025 год, такими месяцами являются:

январь: если взять дополнительные дни отдыха на 9 и 10 января, можно отдыхать две недели подряд (с 30 декабря по 12 января);

май: если взять три дополнительных дня отдыха (5, 6 и 7), можно отдыхать 11 дней подряд;

июнь: если взять три дополнительных дня отдыха (9, 10 и 11), можно отдыхать 9 дней подряд;

ноябрь: если взять три дополнительных дня отдыха (5, 6 и 7), можно отдыхать 8 дней подряд.

Ранее агентство писало о том, что мать с сыном не смогли вылететь из Екатеринбурга в Дубай из-за ошибки в паспорте. Несмотря на то, что все данные были указаны верно, мальчика не допустили на рейс из-за несоответствия в одной букве.