Тольяттинец потратил 300 тыс. рублей на фантомный отпуск

Мужчина решил порадовать семью путевкой в Сочи. Чтобы успеть на "бархатный сезон", он начал искать горящие путевки в Интернете. Наткнувшись на заманчивое предложение на одном из сайтов, где размещалась информация о последних билетах в желаемый город, он заинтересовался предложением и, не выяснив никаких подробностей, решился на оформление поездки.

После нажатия кнопки "Оформить" потерпевшего перебросило на другой сайт, где нужно было ввести банковские данные для покупки билетов, что он и сделал. После заполнения всех строк, сайт мгновенно заблокировался, и зайти на него больше возможности не было.

Спустя некоторое время со счета тольяттинца списалось более 300000 рублей, которые тот откладывал на долгожданный отпуск с семьей. Как только потерпевший понял, что его обманули мошенники, незамедлительно обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.