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Тольяттинец потратил 300 тыс. рублей на фантомный отпуск

Мужчина решил порадовать семью путевкой в Сочи. Чтобы успеть на "бархатный сезон", он начал искать горящие путевки в Интернете. Наткнувшись на заманчивое предложение на одном из сайтов, где размещалась информация о последних билетах в желаемый город, он заинтересовался предложением и, не выяснив никаких подробностей, решился на оформление поездки.

Тольяттинец потратил 300 тыс. рублей на фантомный отпуск
© globallookpress.com

После нажатия кнопки "Оформить" потерпевшего перебросило на другой сайт, где нужно было ввести банковские данные для покупки билетов, что он и сделал. После заполнения всех строк, сайт мгновенно заблокировался, и зайти на него больше возможности не было.

Спустя некоторое время со счета тольяттинца списалось более 300000 рублей, которые тот откладывал на долгожданный отпуск с семьей. Как только потерпевший понял, что его обманули мошенники, незамедлительно обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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