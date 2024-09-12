Страховка от невыезда: когда она нужна и что входит в полис

Страховка от невыезда для многих может стать палочкой-выручалочкой при несостоявшейся туристической поездке за границу. Основная ее задача – минимизировать потерю денег при непредвиденных обстоятельствах. Редакция выяснила, в каких случаях стоит обратить внимание на эту услугу страховой компании.

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Страховка от невыезда: как купить

Отдельного вида страхования от невозможности поехать по уже купленному турпакету или самостоятельному туру нет. А такие случаи в жизни бывают достаточно часто: ребенок заболел, сам в больницу попал, еще что-то приключилось. Когда времени до вылета еще много – есть вариант аннулировать путевку и авиабилеты, но и тогда вряд ли вернешь все потраченные деньги – продавец услуг вправе удержать фактически понесенные расходы.

Однако застраховаться по некоторым рискам все-таки возможно – такую услугу страховщики оказывают как дополнение к стандартному полису для выезжающих за рубеж.

Туроператор обычно оформляет базовую страховку по умолчанию, в которой нет защиты от непредвиденных обстоятельств по невылету. Туристу при покупке тура надо предупредить о своем желании расширить страховой пакет. Самостоятельный путешественник при приобретении полиса просто добавляет необходимые ему опции в форме на сайте страховой компании или лично в офисе.

Отмена поездки: сколько стоит страховка

Мы решили проверить, как меняется стоимость полиса у разных страховщиков при включении услуги «Отмена поездки» на онлайн-сервисе Cherehapa. У агрегатора такая опция оказалась лишь у некоторых компаний. Для примера выбрали полисы в такие страны, как Таиланд и Индонезия в декабре.

«Тинькофф Страхование» предоставило лимит всего в 1 тыс. долларов – вне зависимости от продолжительности поездки и возраста доплата к базовому тарифу составила 1,2 тыс. руб. «СберСтрахование» позволило увеличить компенсацию при наступлении страхового случая до 2 тыс. долларов. За это надо заплатить 2,2–2,5 тыс. руб. Страховая премия у «РЕСО-Гарантия» составила 6,7 тыс. руб. при лимите в 1,5 тыс. долларов и 9 тыс. руб. при максимальном покрытии в 2 тыс. долларов. Во всех трех примерах франшиза отсутствовала.

Предложенные суммы явно не учитывают стоимости отдыха премиум-класса, где туры могут доходить до 500 тыс. руб. на человека и больше. Поэтому заглянули на сайт «Ингосстраха». В калькуляторе онлайн-подбора максимум возмещения при отмене поездки оказался в 100 тыс. руб.

При стоимости стандартного полиса в Таиланд в 4144 тыс. руб. с покрытием 100 тыс. евро цена такой допуслуги составила 4320 руб. (со скидкой). Для Бали сама страховка была чуть подороже, но за компенсации по невыезду и отказе в визе надо было заплатить столько же. В условиях страхования предусмотрена франшиза в 15% от лимита по продукту «Отмена поездки», в который входит неполучение визы и расстройство здоровья. При выборе программы «все включено» с учетом невыезда из-за суда или службы в армии, задержки или отмены рейса, утраты имущества – франшизы нет.

До 3 тыс. евро – такой диапазон ответственности перед туристами при отмене поездки по разным причинам нашли у «Росгосстраха» За защиту по указанному максимуму необходимо доплатить 15,8 тыс. руб. Только вместе с данной опцией доступна услуга «Отмена / задержка рейса» за 3,9 тыс. руб. также при лимите в 3 тыс. евро. Она гарантирует, что при невылете более чем на 6 часов будет возмещение 3–6% от указанной суммы за каждый последующий час, а при отмене рейса – 15% от лимита.

На любую сумму до 7 тыс. евро на одного туриста позволяет застраховаться «ЕВРОИНС Туристическое Страхование». По программе «Отмена поездки плюс» за возмещение несостоявшейся поездки до 700 тыс. руб. надо было заплатить 42 тыс. руб. – это дополнительно к выбранной базовой страховке в Таиланд и на Бали. Оформить полис можно не позднее 5 дней по поездки, франшизы нет. Правилами предусмотрено много причин, препятствующих туру, – от ветрянки и краснухи у ребенка и амбулаторного лечения всех участников поездки и их родственников до стихийного бедствия.

Страховка для туриста: как она работает

Страховщики предлагают программы, которые учитывают разные жизненные обстоятельства, есть и нюансы по срокам их наступления. И что важно – не только туристов, которые указаны в полисе, но и их близких. Советуем заглянуть в правила комплексного страхования при выезде за пределы места жительства, которые составил «Росгосстрах». С небольшими нюансами они действуют и у других компаний, например, у «Ингосстраха», где обслуживают клиентов туроператора Anex. Подробно описаны условия и действия по сбору документов на выплату в случае отказа туриста от поездки в «ЕВРОИНС Туристическое Cтрахование».

Вот как у «Росгосстраха» оговорены условия за непредоставление визы при наличии турпакета или ее несвоевременную выдачу и другие риски. Отказ должен быть подтвержден отметкой в загранпаспорте или письмом на официальном бланке консульства при соблюдении сроков подачи и установленных регламентов. Причем это касается не только самого туриста, но и выезжающей с ним второй половинки и несовершеннолетних детей.

Риском признают овербукинг и опоздание на стыковочный рейс из-за сбоев в расписании или отмены вылета. Также в правилах описаны случаи для досрочного возвращения домой или, наоборот, задержки из-за непредвиденных обстоятельств.

Не всегда у туриста под боком аэропорт, и дорога занимает значительное время. В таком случае пригодится страховка от риска попасть в ДТП или внезапной поломки транспорта. При наличии подтверждающих документов будет принято решение о компенсациях в случае опоздания на самолет. Одно из условий – задержка произошла менее чем за 8 часов до начала объявленной посадки на рейс.

Среди вариантов программ по риску «Отмена поездки» – внезапно заболел не только сам турист или его ребенок, а также другой родственник или совершающий совместную поездку друг – с круглосуточным стационаром более 2 суток. Если человек попал в больницу с острым заболеванием, травмой или отравлением, то выписка должна быть с датой не ранее чем за 7 дней до начала поездки. То же относится и к смерти кого-либо из перечисленных людей.

Уважительная причина – призыв туриста на военную службу или сборы, а также вызов в суд. Как правило, подпадающие про некоторые риски туристы знают о них для себя до покупки турпакета или самостоятельного бронирования авиабилетов и отелей, а значит – могут застраховать их.

Порядок действий при страховом случае

Перед оформлением страхового полиса надо найти время и внимательно прочитать те пункты правил страхования, которые относятся к отказам от поездки. А еще лучше – отдельно записать требования по срокам и необходимым справкам, которые потребуются при обращении к страховщику.

Обычная практика, когда турист отказывается от поездки, – он пишет заявление туроператору. Когда сроки позволяют это сделать, проблем обычно не возникает и уплаченные деньги возвращают. Но не все – за вычетом расходов, которые пошли на организацию тура. То же самое и по авиабилетам. Разницу в таком случае компенсирует страховщик, а при невозможности аннулировать турпоездку – и всю сумму в рамках страхового лимита по дополнительной услуге «Отмена поездки». Порядок действий у компаний расписан в правилах страхования.

Ранее «ТурДом» написал про нюансы туристических страховок, которые туроператоры по умолчанию включают в состав пакета. Редакция разобралась в том, что такое франшиза, и других деталях и подготовила список советов для туристов, собирающихся в поездку.