Ошибки при бронировании отеля, которые не дадут насладиться отдыхом

Даже если с жильем для путешествия вам помог туроператор, будет полезно знать несколько нюансов, которые сделают ваш отдых еще лучше. А при самостоятельном бронировании отеля тем более важно не совершить следующих ошибок.

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Отсутствие интереса

Некоторые отели предлагают удобства, о которых среднестатистический гость даже не догадывается. Поэтому не поленитесь заглянуть на сайт объекта размещения. Где-то вы можете упустить бесплатные экскурсии или не знать о возможности выбрать тип подушки, а где-то даже не догадываться, что на крыше есть ресторан с потрясающим видом. Для наилучших впечатлений проведите минимальное исследование возможностей перед заездом.

Бронирование через агрегаторы

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Бронирование через сторонние сайты может казаться заманчивым, когда агрегаторы обещают впечатляющую скидку. Вместо того, чтобы слепо верить в дисконт, не поленитесь проверить стоимость номеров на нужные даты непосредственно на сайте отеля. Цена по тарифу «раннее бронирование» может вас приятно удивить. Кроме того, отели иногда предлагают выгодные пакеты услуг: например, романтический ужин или спа-услуги помимо размещения. В конце концов, в случае накладок, в приоритете будет гость, забронировавший номер напрямую, без посредников.

Запись на услуги по прибытии

Если вы планируете провести день в спа, собираетесь посетить салон красоты при отеле или рассчитываете что-то отпраздновать в ресторане — главная ошибка, это решить, что все дополнительные услуги проще забронировать на месте. Чтобы избежать разочарований и получить лучший сервис в наиболее удобное для себя время, не поленитесь связаться с администратором. Даже если ресторан не будет полон до отказа — так вы с большей вероятностью заполучите один из лучших столиков.

Покупка зубной щетки

Если вы забыли взять с собой зубную щетку и пасту — это еще не повод пропускать чистку и первым делом искать ближайший подходящий магазин. Даже если нужных принадлежностей нет в номере, не бойтесь попросить о них администратора отеля. Иногда полезные принадлежности предоставляют только по просьбе в целях экономии, помимо зубных наборов это так же расчески и средства для ухода за обувью.

Выезд в стандартное время

Вместо того, чтобы отдохнуть перед отъездом, встаете пораньше и собираетесь в спешке, лишь бы покинуть номер к назначенному часу? Эту ошибку совершают большинство путешественников. Просто уточните, можете ли вы немного задержаться в номере или, напротив, заселиться в номер пораньше. Отели часто идут навстречу в подобных запросах, если есть соответствующая возможность. На уборку номеров закладывают несколько часов, а в случае вашей задержки номер просто уберут последним.

Не обращаться с просьбами

Работники отеля стремятся сделать ваше пребывание как можно более приятным, но они не читают мысли. Не стесняйтесь: расскажите, что собираетесь отпраздновать особую дату, скорее всего, команда отеля сможет сделать ваше пребывание еще более особенным. Кроме того, могут быть доступны услуги, о которых вы даже не подозреваете. Например, химчистка или возможность одолжить на время зонт.

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Не изучать район

То, что на карте выглядит как «недалеко от центра города», может оказаться неблагополучным районом, во всяком случае, для отдыха. Обычно не слишком уютно бывает около вокзалов, где собираются не только путешественники, но и сомнительный контингент. Больших рынков, по возможности, тоже лучше избегать. Перед тем как оплатить заказ, постройте в картах несколько пеших маршрутов от отеля до достопримечательностей, чтобы убедиться в отсутствии преград. И почитайте базовую информацию о районе, чтобы понять, нет ли за ним дурной славы.