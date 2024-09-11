Волгоградцам посоветовали, когда лучше брать отпуск в 2025 году

Уже сейчас многие жители области задумываются о том, когда лучше отправиться на отдых в следующем году.

По данным hh.ru, волгоградцы предпочитают отдыхать в августе, июле, июне и сентябре. При выборе времени отпуска в 2025 году стоит обратить внимание на количество рабочих дней в каждом месяце. Чем их больше, тем больше отпускных выплат вы получите.

Специалисты сервиса рекомендуют обратить внимание на июль и октябрь, в которых будет по 23 рабочих дня. Также выгодно взять отпуск в апреле, сентябре и декабре – в них по 22 рабочих дня. Меньше всего таких дней будет в январе – лишь 17.

Соединяя отпуск с праздничными днями, вы можете продлить свой отдых. Однако стоит помнить, что это будет невыгодно в плане получения отпускных.