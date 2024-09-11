Турагент раскрыла, как выгодно отдохнуть

Каждый из нас слышал фразу «горящий тур». Для большинства туристов это слово ассоциируется с отличным и недорогим отдыхом. Однако в реальности все наоборот. Тульская служба новостей пообщалась с турагентом Валерией Павлюковой, которая поделилась советами, как разумно сэкономить на отдыхе.

Когда выгоднее покупать путевки

Всем известны два способа сэкономить при покупке путевки: забронировать ее заранее или купить «горящий тур». Однако в нынешних условиях полагаться на последний вариант не стоит. По словам эксперта размер выгоды зависит от того, какое направление выберут туристы, а также от популярности выбранного маршрута.

«Самые популярные направления для отдыха среди россиян – Турция, Египет, Арабские Эмираты. Эти три востребованные страны, куда сосредоточен турпоток из России. Такие направления в сезон стоит бронировать заранее, в силу большого количества спроса», – отметила Валерия Павлюкова.

Специалист также рассказала о преимуществах раннего бронирования. Во-первых, это цена. Если приобретать туры на популярные направления заранее, то стоимость пакетного тура будет более выгодной, если сравнивать с «горящими турами».

Второе преимущество – это широкий выбор отелей и категорий номеров. Третий момент, на который обращает внимание турагент, – это популярность отеля. В сезон по горящему предложению попасть в этот отель будет очень сложно, так как все места будут заняты.

Также при планировании отдыха важно учитывать даты. Если вы хотите сэкономить, то лучше бронировать туры заранее, особенно в праздничные или выходные дни. В такие периоды цены на отдых обычно выше.

Выгодно ли покупать горящий тур

«С профессиональной точки зрения, горящий тур – это путевка, которую приобретают накануне вылета. Однако, с точки зрения маркетинга, здесь часто делают подмену понятия, где «горящий тур» приравнивают к понятию «дешевый». На практике, это совершенно не соответствует», – отметила Валерия Павлюкова.

По словам эксперта, еще девять лет назад «горящий тур» действительно можно было назвать дешевым. Это было связано с тем, что спрос на перелеты был невелик, и туроператоры снижали цены на билеты, чтобы заполнить самолеты. Отсюда и пошло понятие «горящий тур». Однако с 2020 года наша реальность сильно изменилась, и система ценообразования тоже стала другой.

Поэтому сегодня, по словам эксперта, горящий тур – это не дешевый отдых, который можно приобрести за пару дней до вылета.

«Если смотреть отдых за два-три дня, в надежде сэкономить, получается обратная картина. Бронируя заранее, вы сможете рассмотреть больше предложений и купить тур по более выгодной цене», – объясняет Валерия Павлюкова.

Она отметила, что сейчас понятие горящий тур больше применимо к предложениям на низкий сезон, передает Тульская служба новостей.

Ранее турагент Валерия Павлюкова рассказала, где отдохнуть осенью. По ее словам, лидирующие позиции остаются у Турции и Египта. Эти страны россияне чаще всего выбирают в качестве отпуска. Эксперт уточнила, что эти направления не теряют своей популярности в связи с ценообразованием – они по-прежнему остаются самыми доступными вариантами для россиян.