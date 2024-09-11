Как привезти сувениры из Египта: запреты и штрафы

Вывоз объектов растительного и животного происхождения, а также старинных предметов возрастом более 100 лет из Египта строго запрещен. Что можно брать с собой на отдых и как привезти сувениры из отпуска, не нарвавшись на крупный штраф, делится опытом корреспондент «ФедералПресс».

Что нельзя привозить в Египет

Есть целый список запретных предметов:

семена и растения, картофель в сыром виде, мясо птицы в любом виде;

любые предметы, которые могут расценить как коммерческую партию (то есть предназначенную на продажу);

не более 10 пачек сигарет на одного совершеннолетнего человека;

поддельные и игрушечные деньги.

«Если вы курильщик и планируете долго отдыхать в Египте, лучше заранее правильно распределить купленные сигареты», – рассказывает путешественница Карина.

Во-первых, есть ограничения по количеству, во-вторых, в Египте они очень дорогие. Можно распределить сигареты, но только среди совершеннолетних путешественников.

Главное отличие в том, что, вылетая из Египта можно брать в ручную кладь воду и любые напитки, даже если они куплены не в зоне ожидания. Это существенное отличие, потому что перед входом в зону ожидания в международном терминале в России стоят огромные коробки с бутылками, которые сдают пассажиры.

Что запрещено вывозить из Египта

Из Египта запрещено вывозить ракушки и кораллы, морских животных, рыб и прочую флору и фауну. В аэропорту у вас их отберут и предъявят штраф в 1000 долларов, также это грозит депортацией или тюрьмой.

Поэтому если вы приобрели сувенир из природных материалов, просите у продавца чек, который вы сможете предъявить на осмотре багажа. Еще нельзя вывозить местную валюту – более пяти тысяч фунтов.

Вылетая из Египта, в ручную кладь можно взять воду и другие напитки, алкоголь из DutyFree, манго общим весом до 5 кг с маркировкой и чеком на одного человека, духи и одеколоны с чеками из DutyFree.

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