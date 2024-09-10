В современном мире доступ к интернету стал неотъемлемой частью нашей жизни, и особенно это ощущается во время путешествий. Аэропорты, будучи важными транспортными узлами, играют ключевую роль в обеспечении путешественников возможностью оставаться на связи.

Однако не всегда в аэропортах есть бесплатный Wi-Fi, а если и есть, то зачастую с ограниченным временем доступа или низкой скоростью. К счастью, существует простой лайфхак, который поможет вам подключиться к сети практически в любом аэропорту мира.

Зачем просят достать ноутбук во время досмотра в аэропорту

Для этого достаточно воспользоваться поисковой системой и ввести следующую фразу: "wireless password wifi airport". Результаты поиска приведут вас на специализированные сайты, которые собирают и регулярно обновляют информацию о паролях к Wi-Fi сетям в аэропортах по всему миру.