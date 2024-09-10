Восемь вещей, которые превратят ваше путешествие по Ирану в сказку

Одна из самых закрытых стран в какой-то момент все-таки распахнула свои двери, пригласив туристов погрузиться в сказки 1001 ночи. Именно с волшебными историями в первую очередь ассоциируется Персия, как раньше называли Иран. Чем же там заняться, чтобы сказка стала явью?

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Привыкнуть к платку

Начинать привыкать придется уже в самолете, из которого прибывших в страну женщин не выпускают с непокрытой головой. Также нужно прикрыть локти, декольте и скрыть свободной одеждой бедра. И речь не об уважении к чувствам верующих: такой дресс-код — закон. Однако молодые иранки нарушают его, спустив шаль с волос на плечи. Главное — не нарваться на полицию нравов: тут можно и за решетку угодить.

Удивиться зеркальным залам дворцов

Как правило, знакомство со страной туристы начинают с дворца Голестан в Тегеране, который строился с XVIII по начало XX века. Сады с фонтанами и арочные ниши-айваны, расписная керамическая плитка и зеркальные мозаики — все это вы еще не единожды увидите во время путешествия. Но каждый раз восторг вас будет переполнять, особенно в сияющих зеркальных залах. Другой известный дворец — Али-Капу — находится в Исфахане.

Зависнуть на восточном базаре

Традиционные нарды, инкрустированные верблюжьей костью, и металлические пиалы, расписанные в технике минакари. Вяленая хурма и халва «сохан». Розова вода, шафран и, конечно же, ковры! По иранским базарам надо гулять лишь с одной мыслью: «Купить, нельзя оставить». Один из самых больших рынков находится в Исфахане. И помните: если вы уйдете без вазочки, украшенной пластинками из бирюзы, вы будете жалеть об этом всю жизнь.

Освоить 1001 рецепт с шафраном

Здесь, кажется, не хлеб всему голова, а золотистый шафран, который добавляют и в рис, и в мясо, и даже в мороженое (не попробовал такое — не был в Иране). Уважают местные и гранат, делая из него соус с орехами и запекая в нем курицу либо утку. А любимая иранцами закуска — оливки с той самой гранатово-ореховой смесью. Что до мяса, то чаще всего готовят баранину: кебаб с йогуртом, густой суп-дизи и горме-сабзи — без них ваша поездка будет неполной.

Найти все розы в Ширазе

Спойлер: найти все розы в городе роз, как называют Шираз, вряд ли получится. Куда ни глянь — везде цветущие кустарники и потрясающий цветочный орнамент на стенах мечетей. Самая известная — Насир-оль-Мольк (Розовая мечеть), которая славится разноцветными витражами. Сотни туристов стараются в течение дня поймать «правильный» свет и сделать заветные «калейдоскопные» фото.

Пройтись по крышам и канатам Йезда

Нет, эквилибристикой заниматься мы вам не предлагаем. Канаты — это древняя система водоснабжения, состоящая из подземных тоннелей и колодцев. Сейчас там проводятся экскурсии. Как и по крышам глинобитных домов, которыми застроен Йезд: куда ни глянь — везде полукруглые купола и башенки-багдиры, которые в древности служили вентиляцией для зданий.

Посетить жуткие башни молчания

«Мы не мусульмане, мы зороастрийцы», — можно услышать от иранцев. Собственно, зороастризм или огнепоклонничество — чуть ли не самая древняя в мире религия: на территории современного Ирана она зародилась в первом тысячелетии до нашей эры. Сейчас в стране не так много ее последователей, зато есть таинственные башни молчания. Согласно верованиям, человека нельзя было хоронить в земле (она священна), поэтому тела усопших оставляли на башне на растерзание птицам.

Взглянуть на озеро через «розовые очки»

Собственно, чтобы увидеть озеро Махарлоу, что в 30 км от Шираза, в розовом цвете, надевать очки с нужными линзами не придется. Благодаря особым малиновым водорослям водам переливается всеми оттенками розового и даже бурого. Наиболее насыщенными краски становятся летом.