Туристка рассказала, как сэкономить при поездке в Египет

Отправляясь на отдых в Египет лучше заранее приобрести доллары, желательно выпущенные после 2009 года. Об этом в беседе с «ФедералПресс» рассказала жительница Приморья по имени Наталия, недавно вернувшаяся из этой страны.

По её словам, прилетев в Египет доллары следует обменять на местные фунты, так как товары в египетской валюте могут оказаться существенно дешевле. При этом совершить обмен можно (хотя и нелегально) прямо в магазинчике у отеля.

Что касается экскурсий по достопримечательностям, морских поездок, дайвинга и прочих развлечений, то дешевле будет найти подобные предложения в Сети, при этом все детали легко и удобно обсуждаются в мессенджерах на русском языке.

«Я выбрала спа-комплекс и на месте узнала, что обман был почти по всем пунктам. С меня взяли почти в два раза больше, чем с соседей по отдыху», – рассказала туристка.

Наталия добавила, что за покупками лучше отправляться после появления на коже хорошего загара, так как местные продавцы считают, что бледный турист только что приехал и ещё не знает цен, а значит его будет легче обмануть.

Ранее в АТОР заявили, что за лето 2024 года российские туристы совершили около 5,15 млн поездок за границу, что на 8,4% больше, чем за лето 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».