Открыта небольшая распродажа на осенние перелеты

«Аэрофлот» сегодня предложил туристам небольшую распродажу на осенние перелеты. Какого-либо фиксированного размера скидки нет. Просто обозначили ряд направлений, на которые распространяется предложение. Что интересно, на сей раз под акцию попали round trip, хотя последние несколько недель туристам предлагали лишь one-way в надежде загрузить борта, летящие по туристическим маршрутам в конце сезона.

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Редакция TourDom.ru не преминула возможностью проверить, выгодны ли заявленные предложения в реальности. Самое странное предложение из тех, что удалось отыскать, было на маршруте Москва – Минводы. В соцсетях сотрудники нацперевозчика вшили ссылку на round trip на одну ночь, с 30 сентября по 1 октября. Минимальный ценник на это направление – 5,6 тыс. без багажа. По факту слетать за эти деньги действительно можно, примерно на неделю. Но вариантов улететь туда чуть больше, чем мест на обратных рейсах.

Заявленное предложение в 5,7 тыс. на дорогу в оба конца по маршруту Москва – Сочи найти практически невозможно. В сентябре улететь из столицы можно только в один день. Да и обратный ближайший рейс лишь в середине октября, причем он тоже единичный. В большинстве своем вместо указанных перевозчиком денег round trip обойдется не меньше чем в 16 тыс.

А вот анонсированные авиакомпанией 12,8 тыс. на осенний Алтай реальны. В Горно-Алтайск из Шереметьево можно улететь во второй половине сентября. Цены ниже в 2–3 раза, чем на другие рейсы в те же и соседние даты.

Ну а больше всего скидок для тех, кто решил познакомиться с Казанью. Из Москвы и обратно можно слетать за 4,6 тыс. практически в любой день.

Ранее TourDom.ru писал, что на распродаже «Уральских авиалиний» туристы не могут найти билеты в Сочи.