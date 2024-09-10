Как получить визу в Китай: пошаговое руководство

После долгого перерыва из-за пандемии COVID-19 Китай вновь открыл свои границы для иностранных туристов, в том числе и для россиян. Теперь, когда ограничения сняты, путешественники могут планировать свои поездки в Поднебесную, однако для этого потребуется оформить визу. «ФедералПресс» выяснил, какие документы нужны для поездки в Китай в 2024 году и какие туристические предложения предлагает страна.

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Нужна ли россиянам виза для поездки в Китай?

Для россиян виза для поездки в Китай необходима почти всегда. Однако есть несколько исключения:

Безвизовый въезд разрешен в Гонконг (до 14 дней) и Макао (до 90 дней).

Если вы едете в составе организованной туристической группы от аккредитованного туроператора, виза также не потребуется.

«Вы можете приплыть в Шанхай на круизном лайнере и находиться там до двух недель или приехать вместе с тургруппой в провинцию Гуандун (там можно будет пребывать до шести суток)», – сообщает пресс-служба популярного сервиса по подбору дешевых авиабилетов.

Также россияне могут воспользоваться безвизовым транзитом до 24 часов (все, кроме Фучжоу, Хуаншан, Муданьцзян, Яньцзи, Урумчи), до 72 часов, если речь идет о таких городах, как Чанша, Гуйлинь и Харбин, или 144 часов в случае путешествия в третью страну через определенные аэропорты, вокзалы и порты популярных у туристов городов Китая.

«В это время пассажиры могут выходить из аэропорта, получив разрешение на временное пребывание на пограничном контроле при выполнении определенных условий. Вылететь необходимо из того же города, куда вы прибыли», – отметили в пресс-службе.

Виды виз в Китай

Туристическая виза (L) — это наиболее популярный вид визы для поездки в Китай. Обычно выдают однократную визу с правом пребывания в стране до 30 дней. При оформлении визы в Китай также можно выбрать двукратную на шесть месяцев или многократную на год. Однако последняя выдается крайне редко.

Помимо туристических виз, Китай также предлагает студенческие, рабочие и бизнес-визы. Для получения актуальной информации по этим типам виз рекомендуется обратиться к сотрудникам консульства.

Важно знать: некоторые путешественники утверждают, что бизнес-визу получить проще, чем туристическую. По их словам, такую визу можно оформить прямо на сухопутной границе при наличии приглашения от местного предприятия. Однако это может привести к полному отказу во въезде в страну и возможным проблемам в будущем.

Как оформить визу в Китай в 2024 году

Для оформления визы россияне могут воспользоваться одним из двух вариантов: подать документы через консульство или через визовый центр.

Через консульство. Консульства Китая, оформляющие визы, находятся в нескольких крупных городах России, включая Екатеринбург, Иркутск, Казань, Хабаровск и Владивосток. Важно помнить, что консульства в Москве и Санкт-Петербурге перестали оформлять туристические визы в Китай, поэтому жителям этих городов следует обращаться в ближайшие визовые центры.

Отметим, что Генеральное консульство Китая во Владивостоке сообщило о временном прекращении выдачи виз и оформления документов. Это связано с празднованием Праздника Луны и Национального праздника Китая. Как стало известно от пресс-службы консульства, учреждение будет закрыто с 15 по 17 сентября и с 1 по 7 октября 2024 года. В указанные даты услуги по визам и документам будут недоступны. Рекомендуется заранее планировать визиты для оформления документов.

Через визовый центр. В Москве и Санкт-Петербурге действуют визовые центры, где можно подать документы на визу с понедельника по пятницу. Здесь же можно воспользоваться услугой ускоренного оформления визы.

Какие документы необходимы для оформления визы в Китай

Для оформления туристической визы в Китай вам понадобятся следующие документы:

Заграничный паспорт, действительный не менее шести месяцев с момента подачи заявления;

Заполненная анкета на визу;

Фотографии 33x48 мм;

Приглашение из Китая или бронь отеля;

Билеты туда-обратно;

Страховка;

Справка с места работы или учебы;

Выписка с банковского счета;

Маршрутный лист с планами поездки.

Отметим, что все вышеуказанные документы должны быть переведены на английский или китайский язык.

Более подробный список документов с комментариями по их оформлению можно найти на официальном сайте посольства Китая.

Стоимость визы в Китай

Стоимость визы для россиян зависит от типа и срочности оформления. В среднем сумма начинается от 3800 рублей (до 31 декабря 2024 года), но может увеличиться, если вам потребуется срочное оформление.

Причины отказа в визе в Китай: важные моменты

Если вы планируете оформить визу в Китай, обратите внимание на основные причины, по которым вам могут отказать:

Указание неверных данных в анкете;

Предоставление фальшивых документов;

Подача заявления на неправильный тип визы;

Нарушение законов Китая в прошлом.

Важно отметить, что в последнее время наблюдается ужесточение требований к документам. Особое внимание уделяется туристам, которые недавно проводили значительное время в Турции. Хотя точный срок пребывания не уточняется, подозрения могут возникнуть, если речь идет о нескольких месяцах.

Какие виды туров предлагает Китай

Китай вновь становится популярным направлением для туризма, предлагая разнообразные туры, от классических маршрутов по Пекину и Шанхаю до экскурсий по древним храмам и природным заповедникам. Многие туроператоры предлагают уникальные программы, включающие визиты в знаменитые города, такие как Сиань, Лхаса, Гуанчжоу, экскурсии по Великой Китайской стене, Лотосовому храму и Лонгменским пещерам.

Туры в Китай включают как культурные программы, так и активные виды отдыха, такие как трекинг в горах и посещение термальных источников. Также популярны гастрономические туры, которые позволяют насладиться аутентичной китайской кухней.

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