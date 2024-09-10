Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск

Роструд опубликовал в своем телеграм-канале подробные рекомендации по оплате сотруднику неиспользованного отпуска при увольнении. Для этого нужно подсчитать, сколько дней отдыха он заработал, но не отгулял.

Не берутся в расчет периоды, когда сотрудник:

— не работал без уважительных причин;

— был в отпуске по уходу за ребенком.

В качестве базы для расчета берется рабочий год конкретного работника, а не календарный год.

Затем общее число дней заработанных сотрудником отпусков (включая дополнительные) нужно разделить на 12. Это число дней ему положено отдыхать за каждый месяц работы, поэтому нужно подсчитать, сколько месяцев он отработал полностью. Излишки меньше 15 дней в расчет не берутся, больше половины месяца округляются до полного.

Следующим действием будет конвертация месяцев в дни. Найденное ранее число месяцев умножаем на число дней отпуска, полагающихся за месяц работы.

Полученный результат останется помножить на среднедневной заработок. Этот показатель вычисляется делением зарплаты за последний календарный год на 12 месяцев, а затем на 29,3 дня (усредненное число дней в месяце).

Занятым в компании не менее 11 месяцев выплата полагается в размере, как если бы они отработали год. Те же гарантии даются уволенным на специальных основаниях и проработавших более 5,5 месяца.