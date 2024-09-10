В аэровокзале Южно-Сахалинск обслуживание пассажиров будет «бесшовным»

Аэровокзал Южно-Сахалинск и авиакомпания «Аврора» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Компании совместно будут разрабатывать единые стандарты гостеприимного сервиса и повышать качество обслуживания пассажиров. Документ подразумевает совместную работу по нескольким направлениям: обучение персонала, внедрение новых технологических процессов, укрепление партнерских отношений и мониторинг обратной связи, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск».

Сейчас главная задача для воздушной гавани и авиаперевозчика – запустить общую образовательную программу для сотрудников. Начиная с осени планируется проводить регулярные тренинги, дискуссии, стажировки, в том числе перенимать лучшие практики за пределами островного региона.

Особое внимание будет уделено развитию ИТ-направления. Чтобы сделать обслуживание пассажиров «бесшовным», аэровокзал Южно-Сахалинска и авиакомпания «Аврора» решают использовать цифровые платформы и системы. Инновационные разработки планируют интегрировать по основным направлениям производства. Например, в зоне регистрации путешественников или обслуживании самолетов.

Еще одно направление – создание общих сервисов для пассажиров. Дополнительные услуги будут воплощать на территории терминала. Сегодня в аэровокзале уже работают такие программы, как ускоренное обслуживание (Fast Track), индивидуальное сопровождение маломобильных путешественников и детских организованных групп. К услугам путешественников – комната матери и ребенка, бесплатные лаунж-пространства в общей операционной зоне, в зоне ожидания вылетов – бизнес-зал и зал повышенного комфорта.

Обратную связь относительно нововведений и качества обслуживания будут собирать с помощью опросов, интервью и работы в фокус-группах. Полученные результаты станут основой для последующих улучшений.

Первую рабочую группу по развитию гостеприимства главная воздушная гавань региона и авиакомпания «Аврора» проведут в конце сентября. Специалистам предстоит создать такие решения, которые позволят и ускорить производственные процессы и создать для пассажира максимально комфортные условия.