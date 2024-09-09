Что делать туристам, застрявшим в Азии

Туристы могут требовать возмещения убытков у авиакомпаний в случае задержки рейсов, для этого нужно обращаться в суд, заявил НСН вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

Российские туристы не могут улететь с острова Хайнань из-за тайфуна, пишут СМИ. Рейсы до Москвы переносят уже несколько дней. По словам туристов, тайфун Яги дошел до острова 6 сентября и повредил часть города Хайгоу. В тот же день аэропорт Мэйлань перестал работать на международные рейсы. Рейс Хайкоу-Москва постоянно переносят и отменяют. При этом туристы не могут заселиться в отели: нет мест, отключено электричество и вода. Мохов рассказал, что делать в таком случае.

«Туристам надо сохранять спокойствие, не скандалить. Стихийные бедствия всегда приводят к коллапсу в аэропортах, здесь ничего не поделаешь, природа есть природа. По международным правилам авиаперевозчики должны обеспечить пассажиров размещением в гостиницах, но, когда возникают большие задержки рейсов, мест в гостиницах не хватает. В любом случае туристы имеют право требовать возмещение убытков, например, стоимости проживания в гостинице, если они сами ее оплатили, с авиаперевозчика. Такая судебная практика есть. Страховые выплаты могут быть только в том случае, если застрахованы такого рода риски, в стандартные страховки медицинских расходов туристов такого рода события не входят», - объяснил он.

Он посоветовал всегда брать дополнительные деньги и лекарства при поездках в дальние страны.

«Туристам, вылетающим в дальние страны, всегда нужно быть готовыми к форс-мажорным ситуациям, иметь резервные наличные деньги, оплаченный телефонный тариф, воду, необходимые лекарства. Нужно понимать, что в случае глобальных сбоев в перевозке никто ваши проблемы не решит. Да, впоследствии можно взыскивать убытки через суд, но нужно быть готовым к разного рода ситуациям, когда вы находитесь вдали от родины», - отметил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что медицинская страховка, действующая на протяжении всего времени пребывания, станет обязательной для иностранных граждан, въезжающих на территорию Грузии, передает «Радиоточка НСН».