Туристам посоветовали заранее оплатить новогодние туры

Оплачивать туры на Новый год нужно уже сейчас, дальше цены будут только расти, горящих путевок не ожидается, а туристы из других стран могут разобрать места в лучших гостиницах и отелях, заявил НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

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Таиланд, Турция, Китай и Мальдивы стали одними из самых популярных направлений у россиян для отдыха в новогодние праздники, сообщили «Известиям» в сервисах по бронированию отелей и билетов. Арутюнов также выделил Дубай.

«Конечно, Таиланд, Китай и Мальдивы – это популярные направления. Когда мы говорим о зарубежных направлениях, неправильно упускать еще наш любимый Дубай. За 2023 год там отдохнуло больше миллиона россиян. В этом году мы планируем, что это будет миллион и двести тысяч. Не только Дубай, но еще Бахрейн, Катар, например. Что касается путешествий по России, не стоит забывать про Подмосковье и города Золотого кольца. Туда на Новый год многие отправляются, на все каникулы. В Турции на Новый год температура может быть в районе 10-15 градусов, это не самый комфортный сезон. Поэтому зимой популярны более нетрадиционные направления», - рассказал он.

По его словам, бронировать туры на Новый год нужно уже сейчас, оплачивая поездку полностью: горящих путевок точно не будет, а цены из-за «притеснений» в расчетах подрастут и на билеты, и на размещение.

«Выгоднее бронировать туры уже сейчас. Все авиакомпании перешли на динамическое ценообразование. Если есть повышенный спрос, цена на какие-то даты будет выше. Новый год – это всегда ажиотаж, поэтому дешевых билетов скоро не останется. Вероятность, что будут горящие путевки, очень маленькая. Это связано с тем, что сейчас фактически нигде не летают чартерные рейсы, только регулярные. Конечно, сейчас выгодно бронировать. Это касается и размещений, потому что спрос на Новый год повышен не только среди туристов из России. Для Бали, например, основной рынок составляют Китай и Австралия. Поэтому желающих много. А иностранные туристы имеют привычку бронировать все почти за год, это только у нас принято тянуть до последнего. В Англии, например, бронируют буквально за год туры. Китайцы, как вы знаете, активно путешествуют по всему миру. Оплачивать тоже советую заранее, так как американцы притесняют нас по оплатам, расчетам и так далее все больше. Рекомендую оплатить полностью новогодние туры, чтобы потом цена не выросла на процент конвертации», - предупредил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что российские туристы установили рекорд по посещениям Таиланда летом 2024 года. В московском офисе Туристического управления Таиланда уточнили, что курортную страну летом 2024 года посетили 222,2 тысячи туристов, что на 23% больше, чем летом 2023 года, передает «Радиоточка НСН».