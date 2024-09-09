Россиянка раскрыла способ пожить в доме в Италии бесплатно

Российская тревел-блогерша, переехавшая в Италию, раскрыла способ пожить в доме в этой стране бесплатно. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснила, что такие дома находятся в горах и называются бивакко (bivacco). Они представляют собой временное убежище для тех, кто оказался в затруднительном положении на большой высоте.

«Бивакко не охраняются и всегда открыты. В них есть самые необходимые удобства, позволяющие нуждающимся безопасно переночевать. Как вы уже поняли, такой вид ночлега подойдет не всем, надо быть готовым к походу, бивакко находятся обычно высоко», — отметила путешественница.

Россиянка рассказала, что они с друзьями остановились в таком доме в провинции Беллуно на севере Италии. По ее словам, в бивакко они нашли решетку-гриль, посуду и даже кофеварку. «Пели у костра песню "Надежда" Анны Герман, вспомнили другие советские песни», — поделилась впечатлениями она, добавив, что подобный опыт ей очень понравился.

Путешественница посоветовала другим туристам, которые захотят пожить в бивакко, иметь с собой палатку, так как забронировать такое жилье заранее нельзя, и там может остановиться другая компания, а также оставлять за собой чистоту и не проводить там дольше одной ночи.

«Скорее всего, никто не узнает, что вы жили там дольше одной ночи, но если по какой-то случайности проверят, то будет штраф», — предупредила она.

Ранее российская туристка отдохнула в глэмпинге в Ленобласти и пожаловалась на плохие условия проживания, некрасивую территорию и невкусную еду. Ее возмутило, что на кроватях в шатрах были продавленные матрасы, застиранное белье и скомканные подушки, а обогреватель работал плохо.