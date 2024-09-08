Чем опасно таяние льдов на Ямале

Ученые предупредили, что таяние полярных льдов на Ямале влияет на изменение климата и может спровоцировать мегацунами высотой 20 метров. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, чем опасно таяние ледников, возможно ли образование мегацунами и других опасных явлений.

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По словам ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, кандидата физико-математических наук Андрея Киселева, льды действительно деградируют и довольно интенсивно. Это может повлечь за собой массу различных бед.

— К примеру, разрушение линейных объектов: дорог, линий электропередачи, трубопроводов, которые проложены на этой территории. Также в этой многолетней мерзлоте сокрыто изрядное количество парниковых газов, которые способны спровоцировать глобальное потепление (речь идет об углекислом газе и метане). При деградации основной массы льда также обнажаются множество могильников: могут вылезти всякие «побежденные» болезни и даже новые, никому не известные вирусы, — считает Киселев.

Изменение уровня льда может повлиять и на образование мощного цунами, предупредил специалист.

— Как правило, лед сдерживает уровень воды в океанах. При сезонном или глобальном таянии мерзлоты в арктических морях размер волн вполне может увеличиться, что спровоцирует цунами, но явно не 20 метров высотой, — заключил Киселев.

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