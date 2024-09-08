В поездах запретят есть лапшу быстрого приготовления

В ближайшее время пассажиров поездов ждёт нововведение. Во время поездки они больше не смогут приготовить и съесть лапшу быстрого приготовления. Авторы инициативы считают, что резкий и въедливый запах доширака раздражает многих пассажиров, и для перекуса в поезде следует использовать другие продукты или питаться в вагоне-ресторане. Для проверки информации мы дозвонились в Москву.

«У нас нет информации на этот счёт», – сообщили в Министерстве транспорта РФ.

Тогда мы обратились в Госдуму.

«Насколько нам известно, это инициатива самих пассажиров – они подписали манифест и отправили его представителям РЖД и другим перевозчикам, – рассказали в комитете Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. – Они потребовали запретить есть во время поездок лапшу быстрого приготовления с сильно пахнущими специями и соусами и другие блюда с насыщенным запахом. Лапша, по их мнению, пахнет бедностью. Хотя многие пассажиры выступили против этой инициативы, заявив, что им нравится есть лапшу в поезде, а еда в вагоне-ресторане им не по карману».

Представители РЖД инициативу пока не прокомментировали.