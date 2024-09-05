Аннулируют визу: туристам советуют не обманывать консульство

Российский турист остался без ранее выданной греческой визы, потому что перед поездкой он поменял ранее забронированный отель на апартаменты.

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По словам нашего соотечественника, при подаче документов сотрудник визового центра настоятельно попросил предупредить консульство, если изменятся планы поездки, т. е. даты или отель. Турист так и сделал: когда шенген был уже на руках, он обратился к греческим дипломатам и сообщил, что остановится в другом месте.

Вначале, как пишет телеграм-канал «Улететь», последовал суровый разговор с разгневанным консулом, а затем из генконсульства Греции в Новороссийске пришло письмо, где сказано, что «виза аннулирована дистанционно в связи с несоблюдением целей и условий поездки». И турист таким образом остался без отпуска.

Впрочем, по словам руководителя туроператора «Пантеон» Анатолия Гаркушина, ситуация могла развиваться несколько иначе. Вероятно, турист «забронировал» отель, чтобы получить документ для консульства. После этого дипломаты связались с гостиницей, уточнили, оплачена ли бронь. Оказалось – не оплачена. Далее позвонили туристу за разъяснением, а он начал выкручиваются – мол, передумал.

«Не надо обманывать консульство и нужно бронировать услуги и делать визы через проверенных турагентов, которые работают с проверенными туроператорами», – отметил Анатолий Гаркушин.

Похожая точка зрения и у директора компании «Турсервис Интернэшнл» Инны Сотник:

«Скорее всего, отменили бронь в гостинице, а консульство потом, связавшись с отелем, этот вопрос уточнило. Визы действительно могут аннулировать после выдачи, если турист снял бронь, случаи такие были».

Эксперт добавила, что подобные ситуации чаще всего возникают при оформлении греческого шенгена в генконсульстве в Новороссийске.

«Дипломаты считают юг России миграционно опасным регионом, поэтому придерживаются более жесткой политики. Если вдруг окажется, что кто-то из невозвращенцев нарушает визовый режим, например в Германии по греческой визе, на карьерном росте консульского сотрудника можно ставить крест», – добавила Инна Сотник.

Напомним, Греция наряду с Францией, Италией и Испанией входит в число стран Евросоюза, которые наиболее лояльно относятся к российским туристам. Шенгенскую визу получить относительно несложно, правда, в отличие от французов греки выдают ее исключительно на сроки поездки.