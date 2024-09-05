Три причины, по которым не стоит путешествовать вместе с друзьями

Каждый, кто пытался собрать компанию друзей для путешествия, знает, что это нелегко. А иногда сам отдых оказывается не менее сложным, чем его планирование.

Но если заранее обговорить некоторые моменты и придерживаться договоренностей, можно провести такую поездку без трений и разрыва дружеских отношений впоследствии.

Вот три признака того, что вам с другом не стоит путешествовать вместе.

1. У вас разные бюджеты

Разговор о небольших ежедневных покупках, таких как еда и транспорт, так же важен, как и обсуждение более крупных расходов, таких как проживание или экскурсии.

Поговорите о том, как бы вы хотели распределить бюджет между такими переменными, как питание и развлечения. Если, например, вы оба хотите посмотреть шоу и один непременно хочет места премиум-класса, а другой не против сидеть в последнем ряду, устроит ли вас сидение по отдельности?

Бюджет на питание не волнует до тех пор, пока вы не отправитесь в путешествие. Но расходы на еду могут быть значительными. Например, вы придете на ужин, а кто-то из вас скажет: «Нет, это слишком дорого».

Обсудите заранее, сколько дорогих ужинов вы хотите, а сколько – повседневных, это снизит вероятность возникновения недопонимания.

2. Один из вас не любит занятий в одиночку

Обсудите, в каком темпе вы оба любите путешествовать. Если один из вас стремительный, а другой вес делает медленно, это серьезное несовпадение. Но его можно нивелировать, если вы оба не против заниматься какими-то делами в одиночку. Вы можете договориться делать что-то в другом темпе и встречаться позже за ужином, но вы оба должны быть довольны одиночеством, и это нужно обговорить заранее.

Причем этот пункт следует обговорить первым делом. То есть – если мы приехали вместе, мы же не должны все время обязательно проводить вместе?

3. Вас не интересуют одни и те же вещи

Прежде чем планировать с кем-то совместную поездку, честно обсудите, почему он хочет путешествовать, и убедитесь, что его интересы совпадают с вашими.

Когда вы уже прибыли в пункт назначения, не стоит выяснять, что вашему другу не нравятся музеи или он не хочет идти на пляж. То есть, важно ли обойти как можно больше культурных мест и посмотреть все достопримечательности или задача расслабиться, вкусно поесть, поплавать и поваляться на пляже?

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Ну и последнее: чтобы не испортить дружеские отношения в путешествии, старайтесь держать себя в руках (все мы не идеальны) и будьте гибкими и коммуникабельными.