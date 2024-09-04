За сколько суток начинается продажа ж/д билетов

Поездка по железной дороге — один из наиболее распространенных и любимых способов путешествовать. Особенно учитывая размеры нашей страны. Начинать готовить ее можно в любое время, но наибольшую реальность она приобретает, когда открывается продажа билетов на поезд. Рассказываем, какие существуют сроки открытия продаж и о чем еще надо помнить, планируя поездку.

Продажа каких билетов открывается за 90 суток

На большинство маршрутов дальнего следования внутри страны, от Калининграда до Владивостока, продажа билетов открывается за 90 суток — 3 месяца. Путешествие в Калининградскую область происходит с пересечением границы, но подготовиться к этому не сложно. Для въезда достаточно предъявить загранпаспорт и упрощенный проездной документ на железной дороге (УПД-ЖД). Он работает как транзитная виза для разовой поездки, при этом по УПД-ЖД недопустимо пересекать границу Литвы не на железнодорожном транспорте. УПД-ЖД оформляется непосредственно во время покупки билета — как онлайн, так и офлайн. Также РЖД напоминает, что при отсутствии документов, дающих право на транзитный проезд, продажа билетов в кассах и оформление электронных билетов заканчивается за 28 часов до отправления поезда.

На остальных маршрутах подготовка дополнительных документов не требуется вовсе — нужно взять с собой лишь паспорт. Но есть небольшое исключение — в случае если куплен льготный билет, то понадобится подтверждение льготной категории. К примеру, у школьников вместе с паспортом гражданина РФ или свидетельством о рождении должна быть справка об обучении в образовательной организации.

Даже на популярные направления оформить покупку ранее чем за 90 суток не получится. Зато можно приобрести в первые минуты открытия продаж. Здесь есть особенность — продажи открываются не по московскому времени, а зависят от того, к какой дороге относится начальная станция поезда. К примеру, если транспорт уходит из Владивостока в Москву, то независимо от того, из какого города начнется ваше путешествие, продажи откроются за 90 дней до дня отправления именно из Владивостока. В Приморье это происходит в 11 утра по местному времени (то есть в 4 часа по мск). На большинство маршрутов Центральной России продажа открывается в 8 утра, но чем дальше расстояние, тем больше исключений. Узнать точное время начала продаж всегда можно на сайте.

За 90 суток можно также приобрести билеты в Абхазию.

Продажа каких билетов начинается за 120 суток

За 120 суток пассажир может оформить поездку на поезда №1(2) "Красная стрела" и №3(4) "Экспресс". Это фирменный железнодорожный транспорт. "Красная стрела" считается историческим — это первый фирменный поезд СССР и России. Он едет 8 часов ночью из Санкт-Петербурга в Москву и из Москвы в Санкт-Петербург. "Экспресс" едет по тому же маршруту, но 9 часов.

Продажа каких билетов открывается за другие сроки

В некоторых случаях продажа билетов открывается меньше чем 90 дней. Если поезд едет в страны СНГ и Балтии, то приобрести билет можно за 45 суток, а если он едет туда через Москву или в дальнее зарубежье — в Европу и Азию — за 60 суток.

Список стран, в которые можно уехать поездами РЖД, уменьшился. На лето 2024 года уехать из России ж/д транспортом можно в:

Абхазию

Белоруссию

Киргизию

Монголию

Казахстан

Таджикистан

Узбекистан

На поезде дальнего следования также можно добраться до города Забайкальска — границы с Китаем, откуда рейсовый автобус может забрать пассажиров в КНР.

Как оформить поездку

Все чаще пассажиры покупают билеты через приложение РЖД. После регистрации в разделе "купить билет" нужно выбрать точку отправления, точку прибытия и даты. Приложение подбирает подходящие вам поезда. Важно перепроверить дату: в случае если вам нужно уехать поздно вечером, например, 24 августа, то нельзя ставить отправление поезда с 00:00 до 01:00, потому что это будет считаться самым началом 24 августа. Это частая ошибка путешествующих в ночь. Поэтому для желающих уехать после полуночи нужно ставить в поиске дату 25 августа.

После выбора поезда будет доступен выбор вагона и места. После этого необходимо нажать на "+" и выбрать пассажира из уже заполненных данных либо "добавить нового пассажира" и ввести данные с нуля.

После нажатия "забронировать билет" у вас есть 12 минут на его оплату. Можно оплатить как СБП — моментальным переходом в мобильное приложение банка, так и ввести данные конкретной карты. При переходе в приложение банка нужно обязательно сразу после оплаты вернуться в приложение РЖД, чтобы поездка оформилась. Иначе деньги вернутся на карту, а у билета истечет время бронирования.

Стоимость билета складывается из стоимости проезда и стоимости плацкарты. Если вернуть билет не позднее чем за 8 часов до отправления — возвращаются все деньги. Если менее чем за 8 часов — вернется стоимость проезда и 50% плацкарты, менее чем за 2 часа — только стоимость проезда.