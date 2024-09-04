Эксперт объяснил, почему нельзя трогать мертвых медуз

Если вы увидели мёртвую медузу на берегу — держитесь от неё подальше. Так рекомендует делать испанский медбрат Хорхе Анхель.

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Он объяснил, что медуза, даже мёртвая, может выделять токсины. Они способны вызвать сильную боль у человека.

Если же медуза вас всё-таки ужалила, то ни в коем случае нельзя тереть повреждённое место. Его нужно тщательно промыть водой: солёной, а не пресной. Причём не нужно погружаться в воду с головой, если вы на водоёме, поскольку может возникнуть аллергическая реакция или анафилактический шок — человек может потерять сознание и утонуть.

После того как вы промоете поражённый участок морской водой, удалите все шипы с помощью пинцета или края банковской карты и замочите участок в тёплой воде как минимум на 30 минут.

Эксперт предупреждает, что не следует мочить место укуса, использовать уксус, прикладывать лёд. Если вам становится трудно дышать, появляется боль в груди или отёчность, вызывайте скорую помощь.