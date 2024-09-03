В каких случаях можно требовать деньги за неиспользованный билет

Некоторые пассажиры Turkish Airlines, у которой на минувших выходных наблюдались сбои в графике вылетов из Москвы, покупали билеты у других перевозчиков, чтобы все-таки улететь на курорт. Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» рассказали также о проблемах с размещением в гостиницах у аэропортов Внуково и Домодедово.

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Как выяснилось, после переноса рейсов туристов привозили в отели, где не было мест. Более того, администрации самих гостиниц, по словам подписчиков, бывают не информированы об отправке довольно больших групп людей. Некоторые пассажиры решили не дожидаться, когда ситуация разрешится.

«Перед отправкой представитель авиакомпании всем сообщил, что сможете разместиться, отдохнуть, там уже вас покормят и где-то в 18:00 будет обратный автобус во Внуково. Понимая, что это очередная издевка, купили билеты на рейс "Аэрофлота" и отправились в Шереметьево», – пишет отдыхающий.

Он добавил, что по возвращении намерен предъявить претензию туроператору, у которого приобретал тур.

Клиент, пострадавший из-за задержки или переноса рейса, имеет право требовать деньги за неиспользованный билет. В этом вопросе необходимо обращать внимание на то, изменилась ли дата вылета, рассказала «Турдому» юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская. Если да - это случай, когда туроператор в одностороннем порядке меняет условия договора. При таких условиях шансы на компенсацию высоки.

Если дата не изменилась, клиенту стоит ссылаться на нормы Воздушного кодекса о возможности отказаться от перевозки при задержке рейса. В этом случае предъявлять претензии нужно и туроператору, и перевозчику, с которым указанный документ и регулирует отношения.

Добавим, что к сегодняшнему дню расписание турецкого перевозчика нормализовалось: рейсы вылетают по графику или с минимальными задержками.