Туристы решили дождаться своего багажа: стоит ли тратить на это время

Сложным получилось возвращение из отпуска для туристов, купивших билеты на рейс U6 462 «Уральских авиалиний» Сочи – Москва. Он задержался на курорте почти на 9 часов и вместо 01:05 по московскому времени прибыл только в 09:31. Однако на этом проблемы пассажиров не закончились. Уже в зоне выдачи багажа оказалось, что часть чемоданов не прилетела в столицу.

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Как рассказали журналисту TourDom.ru в пресс-службе авиакомпании, чемоданы туристов было решено оставить в аэропорту отправления из-за перегруза самолета. Из-за этого компания приняла решение отправить багаж части граждан следующим бортом. Почему в грузовом отсеке Airbus А321 не хватило места, представители перевозчика не уточнили. По другой информации, проблема возникла из-за ложного срабатывания сигнализации в багажном отсеке.

Как утверждают источники, часть пассажиров решила дожидаться свои вещи прямо в зоне выдачи багажа. При этом в своем многочасовом нахождении здесь они обвинили администрацию аэропорта и перевозчика.

В Домодедово журналисту TourDom.ru подтвердили, что самолет прибыл в столицу без части багажа. Пресс-служба при этом отметила, что пассажирам не нужно было сидеть в аэропорту в ожидании своих вещей:

«Пассажиры, багаж которых не прибыл, заполнили заявку на розыск в службе Lost & Found. Дожидаться доставки багажа в аэропорту прилета нет необходимости. Как только чемоданы и сумки доставляют в пункт назначения, пассажиров об этом извещают по указанным в заявке контактным данным».

По информации Домодедово, часть вещей уже доставили в Москву следующим рейсом авиакомпании из Сочи.

Ранее «ТурДом» писал, что в воскресенье 50 туристов прилетели из Шарджи в Москву без чемоданов. Как выяснилось, сотрудники аэропорта в ОАЭ не погрузили вещи на борт. Пострадавшие уверены, что в ближайшие несколько дней багаж им не доставят.