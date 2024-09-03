Как сделать поездку комфортной для питомца и хозяина

Многим хозяевам собак и кошек не хочется расставаться с питомцами даже на короткий период времени, не то что на недели. Но как быть, если впереди дальняя дорога: пора ехать в отпуск, нужно навестить родственников или предстоит переезд? Оставить питомца одного — не вариант. Как же сделать путешествие с четвероногим другом комфортным для всех? Об этом «Вечерняя Москва» узнала у доктора ветеринарных наук, эксперта Центра изучения питания и благополучия животных Марианны Онуфриенко.

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По словам специалиста, есть животные, которые не имеют ничего против путешествий на автомобиле: некоторым даже нравится, но все-таки их меньшинство. Для большинства питомцев автопоездки — это стресс.

— Помимо того что в дороге хозяина может ожидать многочасовой «концерт» с воем, лаем или неистовым мяуканьем, от испуга животное, как правило, начинает метаться по салону автомобиля, что очень опасно для водителя, — отметила Онуфриенко.

Лайфхаки для путешествия с питомцем

К тому же в непривычной обстановке у собак и кошек нередко учащается сердцебиение, повышается температура, а еще их может тошнить. Чтобы минимизировать стресс для всех присутствующих в машине, нужно следовать определенным правилам.

Удобная транспортная переноска

Прежде всего для котов и маленьких собак следует приобрести удобную переноску, а для более крупных пород — рассмотреть транспортную переноску, накидку на сиденье или гамак. Также можно использовать специальный автомобильный ремень.

— На специализированных сайтах о животных можно найти рекомендации по выбору наилучшего формата поездки для животного, — сообщила ветврач.

Как приучить к переноске

Переноска или клетка ограничит передвижение животного по автомобилю, что явно сделает путешествие более безопасным, подчеркнула ветврач. Но до того как поместить в нее питомца, нужно приучить его к ней. Переноска должна стать «другом» животного.

— Откройте ее, положите внутрь лакомство, постелите что-то мягкое, например, матрасик или подушку (это особенно важно для котов): пусть питомец познакомится с ней, поспит внутри, привыкнет к новому пространству, — рекомендует эксперт.

Репетиция путешествия

Возможно, питомцу не будет требоваться изоляция, он сможет оставаться спокойным внутри салона. Этот момент тоже предстоит выяснить, если до этого ваш четвероногий друг ни разу не ездил на машине.

— Идеальный вариант — репетиция путешествия. Перед дальней дорогой хорошо освоить короткие маршруты с постепенным увеличением тайминга поездки. Пусть длительное пребывание в автомобиле не станет для животного неожиданностью, — советует Онуфриенко.

Перед путешествием

Перед отправлением в путь уделите внимание питомцу. Погуляйте с собакой в ближайшем парке, поиграйте с кошкой дома — пусть четвероногий путешественник активно подвигается, устанет и почувствует потребность в отдыхе. Тогда в поездке он будет вести себя спокойнее. Перед дорогой не рекомендуется кормить животное во избежание конфузов, предупредила ветврач.

Что взять с собой

Обязательно возьмите с собой воду, лекарства, пакеты для мусора и любимую игрушку питомца, подчеркнула эксперт.

Если ваш спутник — кот, захватите с собой лоток с наполнителем и одноразовые впитывающие пеленки. Для некоторых кошек не помешает в дороге противорвотный препарат, а также мягкое седативное средство. Но приобретать лекарства нужно только после консультации с ветеринаром.

Остановки

Если вы путешествуете с собакой, необходимо время от времени делать остановки и выгуливать животное.