Поступило предложение увеличить штрафы авиадебоширам

Необходимо увеличить штрафы для авиадебоширов, они должны достигать нескольких миллионов рублей. Об этом в интервью aif.ru 3 сентября спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Политик отметил, что количество хулиганств на борту самолетов растет Например, в 2022 году задокументировали 3887 деструктивных пассажиров, в 2023 — на 23 процента больше (4787). В первом полугодии 2024 года их уже около трех тысяч, то есть к концу года этот показатель может достичь шести тысяч. По словам Иванова, для борьбы с этим явлением нужно предусмотреть комплекс мер, в том числе увеличение штрафов.

Он напомнил, что незапланированные взлет и посадка — это более миллиона рублей убытка, а максимальный штраф для авиадебошира, из-за которого пришло сажать самолет, — 500 тысяч рублей. В связи с этим, штраф должен составлять несколько миллионов рублей, считает Иванов.

Кроме того, опоздавшие на стыковочный рейс из-за экстренной посадки пассажиры должны иметь право предъявить к нарушителю порядка финансовый иск, а авиакомпании — вносить авиадебошира в черный список и не продавать ему билеты в течение года.

«Нам нужно создать единую базу для всех компаний и вносить туда нарушителей не на год, а минимум на три. Если, конечно, мы хотим бороться с авиадебоширами по-настоящему», — добавил Иванов, пояснив, что таким образом можно будет избежать обращений авиадебоширов из черного списка в другие авиакомпании для покупки билетов.

Как писала «Парламентская газета», Минтранс поддержал создать черный список авиадебоширов. Обсуждается идея запретить перелеты попавшим в реестр авиадебоширам на срок от 1 до 3 лет при повторном нарушении правил. Также предлагается расширить перечень составов для внесения пассажира в такой реестр.