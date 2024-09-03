Как россияне отдыхали этим летом: исследование

В России провели исследование, чтобы выяснить, как россияне отдыхали этим летом. Оказалось, что только 37,7% респондентов чувствуют себя отдохнувшими, тогда как в 2023 году такой ответ дали 42% участников.

Большинство россиян (57,3%) в целом довольны тем, как прошло их лето, пишет Life.ru со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, 61,2% опрошенных рассказали, что посетили новые места, 35,1% побывали за границей, 75,2% выезжали на дачу или на природу, а 51,9% отдохнули на море.

На отдыхе россияне уделяли время чтению (73,3%), посещали культурные мероприятия — фестивали, выставки, концерты (63,5%) и занимались активностями (44,7%).

Ранее руководитель комиссии Российского союза туриндустрии по круизам Алексей Растегаев в беседе с НСН заявил о росте спроса на речные круизы. По его словам, туристам нравятся все направления, летом они предпочитают более продолжительные путешествия — от 11 дней.