Что положено туристам в период задержки рейсов

Любителям путешествовать на самолете напомнили об услугах, которыми они могут пользоваться во время задержки рейсов. По словам специалистов ассоциации «Турпомощь», при задержке рейса более чем на четыре часа перевозчик обязан обеспечить всех горячим питанием. Также пассажиры с маленькими детьми (до семи лет) имеют право воспользоваться комнатой матери и ребенка, вне зависимости от того, на сколько задержали рейс.

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Кроме того, при задержке рейса на два часа и более пассажиры имеют право на два телефонных звонка или сообщения по электронной почте, сообщает издание «RT».

Помимо этого, авиакомпания должна обеспечить всех пассажиров прохладительными напитками.

– В случае задержки рейса на восемь часов и более в дневное время (шесть и более в ночное) авиакомпания должна разместить своих пассажиров в гостинице. Также перевозчик обязан организовать трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно и хранение багажа в камере хранения, – заключили специалисты ассоциации.

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