Проще, чем кажется: как не заблудиться и выжить в лесу

В августе в лесах Подмосковья спасателями было найдено более 70 заблудившихся грибников. Эксперт рассказал о правилах, которые необходимо соблюдать, чтобы выжить в лесу.

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Погожие осенние дни вызывают у спасателей небеспочвенную тревогу: ведь именно в это время тихая охота как магнитом тянет грибников в лесные дебри. В надежде найти заветную полянку, полную грибов и ягод, любители лесных даров часто заходят в болотистую местность или в самую чащу леса, откуда у многих не получается выбраться самостоятельно, отмечают в Мособлпожспасе. Тут-то на помощь заблудившимся и приходят спасатели. Правда, далеко не всегда чудо случается в одночасье. Как правило, возвращение домой затягивается на часы, дни, иногда недели. О том, как выжить в экстремальных условиях и помочь спасателям тебя найти, «ВМ» рассказал руководитель ассоциации «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв.

Собираемся в бор

По словам Дмитрия Второва, по статистике, чаще всего теряются те, кто считает, что «знает этот лес как свои пять пальцев», и не считает нужным готовиться к походу туда. При этом, отметил эксперт, от подготовки во многом зависит жизнь заплутавшего в лесу человека.

— Прежде чем отправляться в лес, возьмите компас, запас воды, лекарства, которые вы принимаете регулярно, например от давления, зажигалку, спички, фонарик. Также возьмите с собой непортящуюся еду, — рекомендует Дмитрий Второв.

Отправляясь за грибами, наденьте закрытую одежду (чтобы защититься от укусов насекомых и не пораниться о ветви деревьев) яркого цвета, желательно со светоотражающими элементами. Также не забудьте взять с собой заряженный на 100 процентов мобильный телефон и обязательно оповестите родных, куда вы планируете идти.

Если заблудился

Первое, что необходимо предпринять в тот момент, когда вы поняли, что заблудились, — позвонить в экстренные службы по телефону 112, сообщить свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, откуда вы ушли в лес и примерное место, где зашли в него. Сообщите, сколько у вас осталось заряда на телефоне. Затем оставайтесь на месте и ждите помощи. Не надо звонить всем знакомым — берегите заряд батареи. Старайтесь отвечать только МЧС.

Если телефона с собой нет, в первую очередь нужно остановиться, успокоиться, постараться не паниковать. Лучше всего, добавляет эксперт, просто сесть.

— Прислушайтесь к окружающим вас звукам. Слышите ли вы шум автомобилей, проезжающих поездов? Возможно, церковный колокол? Если вы услышали что-то из таких шумов, постарайтесь определить, откуда он доносится, и начинайте двигаться по направлению к нему. Если вы вдруг перестаете слышать звук, на который ориентировались, остановитесь и ждите, пока он не появится вновь, — советует эксперт.

Может так случиться, что выбранное вами направление окажется ошибочным. В этом случае придется возвращаться. Для упрощения данной задачи оставляйте как можно больше своих следов: надламывайте ветки кустов, оставляйте следы на коре деревьев, рисуйте стрелки направления движения. Такие метки упростят и работу спасателей.

— При перемещении берегите силы. Не бегите. Избегайте мест завалов деревьев и болот, — добавил он.

Хороший знак — линейные ориентиры (линии электропередачи, газопровод, просеки, дороги, тропинки). Увидели их — не пересекайте, а двигайтесь в одном из направлений этих ориентиров. Если дошли до конца тропинки, а она растворяется в лесу, то разворачивайтесь и идите обратно.

Добываем пропитание

Лучше ничего не есть в лесу, чтобы по ошибке не «угоститься» ядовитым грибом или ягодой. Кроме того, по словам эксперта, людям без подготовки даже в такой чрезвычайной ситуации настоятельно не рекомендуется питаться насекомыми, рептилиями, земноводными и другими животными.

— Крайне важно пить воду. Лучше собирать жидкость, оставленную на листьях утренней и вечерней росой, или дождевую. Старайтесь не пить воду из луж и рек, — добавил он.

Разжигаем огонь

В ситуации, когда связь с внешним миром не поддерживается даже на уровне звуков, постарайтесь разжечь костер. Разводите огонь на наиболее открытом пространстве, где мало деревьев.

— Расчистите с помощью ветки площадку, снимите верхний слой травы до голой земли и на ней разожгите костер. Так огонь не распространится по сухой траве и не случится пожар. Когда огонь разгорится, кидайте в него мох, листья и траву, которые дают дым, — так вас заметят с воздуха. При этом никуда не отходите и следите, чтобы огонь не погас, — говорит Второв.

Готовим ночлег

Осенний день короток. Если начинает темнеть, сразу готовьтесь к ночлегу. Для этого, уточнил руководитель поисковой организации, найдите место, защищенное от ветра. Разместите на земле ветки, поверх которых положите мох, траву и листья. Ни в коем случае не спите на голой земле и траве.

— Утром проверьте свою одежду. Если она отсырела, а погода позволяет ее просушить, то сделайте это, чтобы не заболеть, — добавил Второв. — И главный совет — не паникуйте! Хаотичное движение по лесу не поможет спасателям быстрее вас найти. Подавайте сигналы, когда услышите, что вас зовут. Это может быть крик, стук палкой по дереву, свист, — добавили в Мособлпожспасе. — Верьте: помощь обязательно придет!

ЧУДЕСА СПАСЕНИЯ

В июле 2014 года в селе Олом Республики Саха (Якутия) пропала девочка Карина. Тогда ей было всего 3 года и 8 месяцев. Малышку искали почти две недели. За ее поисками следила вся Россия. И на 12-й день спасатели нашли ее живой. Истощенной, покусанной насекомыми, но живой!

Похожая история случилась и в 2017 году в Красноярском крае. 14-летняя школьница пошла с мамой и сестрами в лес за ягодами, отстала от них и потерялась. Ее искали целую неделю. В поисках девочки приняли участие свыше 200 человек. В итоге ее нашли живой в 16 километрах от места пропажи.

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