В Роскачестве рассказали, каким должен быть пятизвездочный отель

В номерах "пять звезд" обязательно должны быть интернет, кондиционер, телевизор, телефон, сейф, мини-бар и бутилированная вода. Туалет с ванной по стандартам - не меньше 3,8 кв. м. Санузел находится в номере. А горячая и холодная вода, туалетная бумага, мыло, махровые салфетки для рук, пакеты для личных вещей, одноразовые сиденья для унитаза, диспенсер с кремом - неотъемлемая часть жилья такого уровня.

В пятизвездочном отеле уборка номера, смена полотенец и белья - ежедневные.

Обязательны также шведский стол, круглосуточное питание и обслуживание в номере.

Из дополнительных услуг отель должен предоставлять химчистку, прачечную, аренду автомобиля, швейцара и бронирование билетов на транспорт и развлекательные мероприятия.

К внешнему виду здания тоже есть четкие критерии. Это светящаяся вывеска и подсветка постройки, наличие нескольких лифтов, вместительная парковка. И наконец, площадь холлов должна быть не менее 160 кв. м.

Ранее мы писали, что на территории межвузовского кампуса в Самаре планируют построить гостиницы высотой 75 метров.