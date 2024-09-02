В «Турпомощи» дали советы на фоне задержек рейсов Turkish Airlines

В пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» рассказали RT о положенных туристам услугах на фоне задержек рейсов Turkish Airlines.

«В ассоциацию обращений по данной теме не поступало. Вне зависимости [от того], на сколько рейс задержан, всем пассажирам с маленькими детьми (до семи лет) должна быть предоставлена комната матери и ребёнка. Кроме того, при задержке рейса на два часа и более вы имеете право на два телефонных звонка или сообщения по электронной почте», — отметили эксперты.

Помимо этого, авиакомпания должна обеспечить всех пассажиров прохладительными напитками, добавили в ассоциации.

«При задержке рейса более четырёх часов перевозчик обязан обеспечить всех горячим питанием. Питание авиакомпания должна предоставлять каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь в ночное. В случае задержки рейса на восемь часов и более в дневное время (шесть и более в ночное) авиакомпания должна разместить своих пассажиров в гостинице. Также перевозчик обязан организовать трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно и хранение багажа в камере хранения», — заключили специалисты.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково ожидают вылета в Турцию десятки российских туристов.