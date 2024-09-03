Что делать, если ваш багаж потеряли

Наверное, практически каждый россиянин хотя бы раз в жизни сталкивался с необходимостью куда-то поехать. Но в любой, даже самой приятной поездке нередко можно столкнуться с такой ситуацией, когда теряется багаж. Преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антон Палюлин советует не паниковать в подобной ситуации, а строго следовать правилам от юриста.

«Первое, что нужно сделать при потере багажа в аэропорту – это немедленно обратиться в службу потерянного багажа или к представителю авиакомпании. Это необходимо сделать в течение 21 дня с момента потери для международных рейсов и 6 месяцев – для внутренних», – рекомендует эксперт.

Антон Палюлин напомнил, что для этого необходимо заполнить заявление о розыске багажа, в котором не забыть указать свои личные и контактные данные, номер рейса, а также описание потери. После этого, пассажиру выдадут специальный документ, подтверждающий факт обращения, который будет служить основанием для дальнейших действий.

«Необходимо сохранить все документы, связанные с рейсом и потерей багажа, включая посадочный талон, квитанции и другие подтверждения. Авиакомпания обязана провести поиск багажа в течение 21 дня. Если в течение этого времени багаж не найден, он считается утерянным», – сообщил юрист.

При потере багажа на вокзале (железнодорожном или автобусном) Палюлин советует обратиться в кассу или к представителю транспортной компании. Как и в случае с аэропортом, придется заполнить заявление о розыске багажа, указав все необходимые данные. И в этом случае пассажир тоже получит подтверждение о подаче заявления, которое будет служить основанием для последующих действий. Сроки хранения багажа составляют 6 месяцев со дня обнаружения, но уже через 30 дней после отсутствия ответа от транспортной компании пассажир вправе обратиться в суд.

В разговоре с RuNews24 эксперт уточнил, что в случае утраты багажа пассажир имеет право на получение компенсации. Для этого необходимо обратиться в авиакомпанию или транспортную компанию с приложением всех документов, подтверждающих утрату багажа.

Ранее сообщалось, что в период отпусков люди часто берут в поездки своих домашних питомцев, перевозка которых приравнивается к перевозке багажа и перевозчик не несет ответственность за их жизнь. Это же касается и случаев, если животное было потеряно, заболело или погибло.