Как выбрать маршрут для похода и подготовиться к нему

В России все больше становятся популярны короткие походы — треккинг и хайкинг. Для многих туризм становится не только способом отдохнуть в гостинице и съездить на несколько экскурсий, но и возможностью заново открыть для себя и увидеть окружающий мир. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала больше об этих видах досуга и даже отправилась в такое путешествие с опытным инструктором.

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Не обязательно ночевать в лесу

В Москве становятся все более популярными такие путешествия, как треккинг и хайкинг. Эти англоязычные термины пришли к нам относительно недавно. Треккинг — это поход с ночевкой, а хайкинг — поход на один день без ночевки, но с активной физической нагрузкой. Делятся они также по разным типам: пешие, пешие горные, сплавы, водные и конные походы, автопутешествия и другие.

«Сложность похода зависит от того, сколько километров нужно пройти за день. А также от рельефа местности: наличие троп и дорог упрощает передвижение. Берется во внимание и погода. А также физическая и психологическая подготовка туриста и его снаряжение. Например, более качественные спальные мешки и палатки обеспечат комфортный и здоровый сон. Это повлияет на самочувствие и физическую выносливость человека в остальные дни, — рассказал опытный путешественник из «Клуба приключений» Алексей Лопаткин. — В сложных категорийных походах, как правило, заранее определяются типы препятствий, которые будут на маршруте: перевалы, пороги и прочие. Например: треккинг по горному Алтаю будет более сложным, чем поход по Южному берегу Крыма. Потому что погода на Алтае более непредсказуемая, из-за этого нужно нести больше снаряжения. Там сложнее рельеф, сильнее перепады высот. А вот сплав по реке Шуе и преодоление порогов на ней пройдет легче, чем сплав по карельской Тумче или алтайской Катуни».

Впрочем, подобрать вид подобного активного отдыха можно и недалеко от дома. Например, организовать в Москве небольшой хайкинг-поход со сплавом по реке Яузе, который займет всего три часа. А в Подмосковье, близ деревни Бяково, недалеко от трассы «Дон» находится одна из крупнейших каменоломен России. В ней — огромный подземный лабиринт, который имеет общую протяженность ходов около 90 километров. Туда можно организовать однодневный поход в любое время года. А один из самых интересных интерактивных маршрутов, который можно совершить даже без особой подготовки, — это «Дорога в Лавру». Она начинается от Нулевого километра в Москве и заканчивается Троице-Сергиевой лаврой.

Комфорт бывает разный

Отличие треккинга от хайкинга можно понять и с помощью окружающей инфраструктуры.

«Хайкинг — это поход с проживанием в комфортных условиях в гостинице. Вечером происходит размещение, а с утра можно выйти на трек. Вечером вы возвращаетесь обратно в гостиницу, где вас кормят. Там же можно принять душ. Поход может быть разной степени сложности, но в любом случае это будет не путешествие со спальником и палаткой, — рассказал организатор путешествий Роман Гаврилов. — Если выбрать треккинг, то нужно довериться опытному гиду, ведь путешествие будет запланировано по местности, где не будет каких-то остановок».

Например, если говорить о треке «Дорога в Лавру», то у организаторов можно заранее скачать карту, на ней отмечены все места, где можно остановиться переночевать или перекусить.

Разбить палатку, достать спальник

Мы встретились с опытным путешественником из «Клуба приключений» Алексеем Лопаткиным для того, чтобы отправиться из города Приозерск в Карелии в поход по реке Вуоксе на байдарках. Мы выбрали это место для того, чтобы насладиться великолепием природы и уникальными ландшафтами, которые поражают своей красотой. Леса, озера и реки создают идеальные условия для активного отдыха и полного погружения в атмосферу диких, еще не изведанных мест. Наш маршрут пройдет через живописные национальные парки, где можно встретить разнообразных представителей флоры и фауны. Мы заранее подготовили снаряжение: палатки, спальники и все необходимое для комфортного путешествия. По пути мы будем готовить пищу на костре, наслаждаясь ароматом свежайшей похлебки с дымком и звуками природы. Кто знает, может нам удастся наткнуться на следы волка или лисицы. Сами к людям они выходить боятся и скрываются. Кроме того, мы запланировали время для рыбалки на озерах и изучения интересных исторических мест, таких как древние крепости и деревни, сохранившие дух старины.

Мы предвкушаем, что жить будем в кемпинге, в котором есть необходимые условия: душ и туалет, а небольшие вылазки на природу помогут нам полюбоваться красотами Нового озера. Здесь мы останемся на три дня. Само путешествие обойдется не дороже десяти тысяч рублей. Рюкзак мы готовили заранее, дней за пять до начала экспедиции.

«В поход на один день достаточно надеть кроссовки, спортивную одежду, взять с собой рюкзак объемом до 40 литров, ветровку или дождевик, флисовую кофту на случай, если ожидается прохладная погода, головной убор», — объясняет Лопаткин.

Так как погода в Карелии переменчивая, мы взяли накидку от дождя. К рюкзаку мы приторочили туристический каремат, или в простонародье пенку, для того, чтобы удобнее было спать. А в него упаковали специальную сидушку, набор посуды и спальник.

«Самое важное в пешем походе — это выбор обуви. Она должна подходить к рельефу. В прогулку на один-два дня в Подмосковье можно пойти и в обычных кроссовках, а в горном походе такая обувь может принести неудобства и даже травмы. Поэтому поддерживаем голеностоп, выбираем нескользящую плотную подошву и обязательно разнашиваем ее до похода. Если ноги промокнут — не страшно. Современная треккинговая обувь отлично приспособлена к реалиям походов, поэтому даже сохнет во время ходьбы», — дополнил Алексей.

Он объясняет, что начинающие путешественники часто сталкиваются с проблемой: гора вещей не влезает в предполагаемый объем. Чтобы минимизировать вес рюкзака, нужно обдумать, какие вещи могут выполнять несколько функций. Например, куртка или флиска для холодных стоянок сыграет роль подушки ночью. А необходимые гигиенические средства можно перелить в специальные маленькие бутылочки.

Мы прибыли на реку Вуоксу к утру. Дежурные в кемпинге приготовили завтрак на костре. Здесь мы впервые попробовали азиатскую лапшу удон по-походному и битые огурцы по-китайски. Подкрепились, можно идти к байдаркам. На воде перед нами открывается красивый вид: рельефные возвышенности, а также небольшие острова.

В лагерь мы вернулись к вечеру и, замерзшие, сели погреться у костра. Любители занялись рыбалкой, а мы опробовали настоящую походную баню. Выглядит она как небольшая палатка, но принцип такой же, как и в настоящей парилке. После такого ложиться спать гораздо приятнее.

Можно даже детям

Поход — это маленькая жизнь. В зависимости от того, какая группа попадается вам, сложится и все остальное. Интересно, как люди, никогда не ходившие в походы, не спавшие в палатках, реагируют на первичные неудобства, а затем привыкают к этому, переключают все свое внимание на окружающую тишину и красоту природы. Для некоторых это просто вид отдыха или способ необычно провести выходные, а другие же влюбляются в такой досуг и идут в отпуск проверить свои силы и доказать себе, что ты можешь дойти до вершины, пережить все бытовые сложности, пройти несколько десятков километров за сутки. Путешественник Алексей Лопаткин рассказывает, что с каждым годом популярность таких походов растет все больше.

«Путешествовать можно вместе с ребенком, начиная с одного года. Главное, чтобы родители внимательно сопровождали своих детей. Многое, конечно же, зависит от подготовки похода инструктором и подготовки к нему самих участников. У нас есть отдельное направление семейных походов, куда отправляются родители с маленькими детьми. Чем меньше возраст ребенка, тем легче местность и дистанция на маршруте, — дополнил Алексей Лопаткин. — А еще есть такой вариант. Можно приехать с ребенком в палаточный лагерь, в котором предусмотрены и выходы в интересные места, и развлекательные программы. Например, если в какой-то из дней ребенок сильно устал, можно остаться в лагере, и там будет чем заняться: инструкторы проводят мастер-классы для детей и взрослых, придумывают квесты и игры. Я считаю, что скоро походы станут еще популярнее, ведь если в советское время было всего несколько маршрутов, то сейчас организовать поход можно в любую точку нашей страны. Те, у кого нет необходимого оборудования, могут его не покупать, а взять в аренду на время. Все очень просто».

В здоровом теле — здоровый дух

Активные нагрузки во время похода положительно влияют на организм человека, об этом рассказал врач-терапевт Алексей Звонков.

«В походах мы постоянно движемся по заявленному маршруту. Активные нагрузки, например ходьба или гребля, способствуют улучшению физической подготовки. А свежий воздух в сочетании с активной нагрузкой позволяет легким лучше наполняться кислородом, солнечный свет насыщает организм витамином D, а звуки природы способствуют расслаблению и стабилизации психического состояния человека», — рассказал Алексей Звонков.

Но, несмотря на всю пользу, некоторым людям походы могут быть противопоказаны по состоянию здоровья. Чтобы узнать, не навредит ли вам продолжительное пешее путешествие с различными физическими нагрузками, следует обратиться к врачу за консультацией.

«Следует ориентироваться на свое состояние: начинать с простых нагрузок, с похода выходного дня на несколько часов, потом с одной ночевкой, чтобы понять, насколько комфортно может быть ночевать в палатке, — добавил Алексей Звонков. — Под каждый поход есть определенные рекомендации. Но, например, с заболеваниями сердца и расстройствами нервной системы стоит с осторожностью подбирать формат отдыха. Для участия в пеших походах запретом могут стать локальные травмы суставов или последствия переломов, например разрыв крестообразных связок в колене».

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Популярный вид отдыха

Сергей Абрамов, председатель Комитета МТПП по туризму и гостиничному бизнесу:

«Пеший туризм в нашей стране становится все более популярным. Одно из самых востребованных направлений — это Карелия. Там очень хорошие скалистые горные породы и природа, на которой можно отдохнуть. В принципе, сейчас в Карелию едут, потому что это одно из самых бюджетных мест в России. Туризм в Карелию не является видом популярного отпуска, и там не развит событийный туризм, именно поэтому походы выходного дня или на байдарках очень востребованы. В наше время, когда несколько ограничен круг направлений для путешествий, такой вид отдыха становится более привлекательным. В первую очередь из-за богатства природы. Это одна из лучших возможностей посмотреть Русский Север».

Только цифры

Опытные путешественники рекомендуют заранее составить детальный бюджет, чтобы избежать неприятных сюрпризов во время похода. Если вы идете в первый раз, то можно взять все необходимое напрокат.

Например, одна из компаний предлагает на период в пять дней взять спальник за 1200 рублей. При этом необходимо будет оставить залог в размере 2500 рублей. За рюкзак придется выложить 1000 рублей, с залогом в 4000. На надувной коврик и пенопластовый матрас сумма составит 1700 рублей, а залог — 3500. Залог за самую недорогую двухместную палатку составит 5000 рублей на пять дней, а аренда обойдется в 1600 рублей.

Общая стоимость долгих путешествий начинается от 9000 рублей за весь срок похода. Могут быть дополнительные расходы, такие как непромокаемый чехол на рюкзак от 200 рублей. Не забудьте также учесть другие возможные расходы, такие как питание, транспорт до места назначения и дополнительные аксессуары.