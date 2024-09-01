Туристам вернули старые правила провоза жидкости в салоне самолета

Недолго радовались европейские туристы снятию ограничений на провоз жидкостей в ручной клади в ряде аэропортов Евросоюза. Надежды, что это станет повсеместным явлением, не оправдались. С 1 сентября во всех авиагаванях вновь ввели правило – на борт самолета пассажир может взять флаконы и упаковки объемом до 100 мл. К запрету присоединилась и Великобритания.

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Еврокомиссия отыграла назад

Решение Еврокомиссии было принято еще месяц назад. Тем самым аэропортам дали время на подготовку к возвращению старых процедур досмотра. Им предложено демонтировать новые линии для сканирования ручной клади и вернуть прежнее оборудование.

Чиновники отметили, что ограничения для туристов – это явление временное, надо лишь доработать технику. Обоснованием послужил якобы тот факт, что сканеры нового поколения не могут со 100%-ной уверенностью различать некоторые жидкости.

Переход на систему обнаружения взрывчатых веществ EDSCB при досмотре сумок и рюкзаков был начат год назад опять-таки с одобрения властей ЕС. Инновационное оборудование уже успели поставить в некоторых аэропортах Финляндии, Германии, Италии, Нидерландов, Ирландии, Великобритании, Литвы, Швеции, Мальты. Всеобщее же ограничение до 100 мл в упаковке и ни каплей больше было введено в Европе еще в 2006 году.

Процедура досмотра станет дольше

В европейских СМИ отметили, что возвращение к старой практике снизит качество обслуживания пассажиров и увеличит нагрузку на службы безопасности. В аэропортах недаром закупали инновационное оборудование в 8 раз дороже прежнего и тратили на его обслуживание гораздо больше средств.

Внедрение сканеров стандарта C3 позволило ускорить процедуры предполетного досмотра и увеличить пропускную способность авиагаваней. Кроме быстрой проверки состава жидкостей и аэрозолей, также отпала необходимость отдельно предъявлять для контроля смартфоны, фотооборудование, ноутбуки и другую электронику.

В России правила провоза жидкостей в самолетах – без изменений

В России никаких послаблений не было. Минтранс РФ в июле 2007 года утвердил Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров, в которых регламентировал нормы провоза и перечень жидкообразных веществ в салоне самолета. К таковым отнесены неопасные жидкости, гели и аэрозоли.

Регулятор установил, что лосьоны, зубная паста, кремы и другие подобные туалетные принадлежности должны быть в упаковках емкостью до 100 мл, больший объем не допускается даже при неполном заполнении тары. Все необходимо упаковать в прозрачный пакет из пластика с надежной застежкой. Каждому пассажиру разрешено иметь в совокупности не более 1 литра. Для досмотра пакет следует заранее вынуть из ручной клади. Исключение сделано для лекарств, детского питания и диетических продуктов. Данные правила полностью соответствуют европейским ограничениям, как и необходимость предъявлять для проверки электронные устройства.

При этом в салон можно взять товары, приобретенные в магазинах duty free в зоне беспошлинной торговли. Все они должны быть упакованы в специальные пакеты, которые нельзя вскрывать на борту лайнера.

Ранее «ТурДом» писал, что одним из первых отказались от жестких норм по провозу жидкостей в ручной клади в аэропорту Хельсинки. Туристам на прямых рейсах позволили проносить на борт воздушного судна воду в стандартных бутылках, а общий объем увеличили до 2 л.