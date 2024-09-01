Стоит ли брать в отпуск питомца

Каждый владелец собаки рано или поздно задается вопросом, как поступить, отправляясь в отпуск: взять питомца с собой, поселить в гостинице для животных или у друзей, а может, просто попросить кого-то навещать и выгуливать пса? Эксперты советуют учитывать все нюансы каждого из вариантов.

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«Короткие поездки на автомобиле могут быть терпимыми, но перелеты на дальние расстояния могут оказаться исключительно тяжелыми для домашних животных», — объяснил ветеринарный врач Рикки Вальтер в беседе с HuffPost.

Эксперт отметил, что в путешествии у четвероногого друга выше риск заболеть инфекционными и другими заболеваниями.

«Некоторые из домашних животных могут испытывать сильный стресс, беспокойство или даже морскую болезнь, что делает путешествие для них неприятным опытом», — рассказал эксперт.

Также важно учитывать риск травм в процессе транспортировки и то, что животное может потеряться в незнакомых местах.

Оценка темперамента, текущего состояния здоровья питомца, а также потенциального уровня комфорта в путешествии, по словам специалиста, поможет принять правильное решение. Некоторые домашние животные хорошо приспосабливаются к путешествиям и получают удовольствие от общения со своими владельцами, в то время как другие могут испытывать сильнейший стресс.

По возможности взять с собой стоит собак, которые болезненно переносят расставания, но уверенно чувствуют себя рядом с хозяином где бы то ни было. В остальных случаях разлука может быть предпочтительнее травматичной поездки.