Как сделать поход в лес безопасным

Отправляясь в лес, необходимо сообщить близким маршрут своего похода и придерживаться его, не отклоняясь от траектории движения и не срезая путь по незнакомой дороге.

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Собираясь на природу, нужно одеваться так, чтобы быть заметным издалека. Яркие цвета, отличные от окраски леса, в случае ЧП помогут быстрее найти человека.

Спасатели рекомендуют взять с собой перекус, питьевую воду и дождевик, даже если прогулка запланирована на короткое время. Кроме того, стоит положить в рюкзак предметы первой необходимости: спички, часы, фонарь, нож, компас и заряженный телефон.

Отправляясь в автопутешествие, следует заранее позаботиться о достаточном количестве топлива в баке.

Поисковики предупреждают: никакого правила трех дней не существует. Если человек потерялся, нужно позвонить по номеру 112 и следовать инструкциям специалиста.